Der Tierarzt kommt ins „Forum gegen Armut“. Ein Pilotprojekt in Ahlen. In Großstädten gibt‘s das Angebot schon.

Von Silke Diecksmeier

Das „Forum gegen Armut“ bestreitet einen neuen Weg. Zwar ist das Prinzip einer kostenfreien tierärztlichen Sprechstunde für Bedürftige in größeren Städten wie Dortmund, Köln, Leipzig oder Berlin bereits bekannt. Doch im Umkreis ist der Ahlener Verein der einzige, der etwas derartiges anbietet. Möglich macht das eine Kooperation mit der Tierärztlichen Klinik Ahlen. Dessen Leiter Dr. med vet Gereon Viefhues hat die Initiative für das Projekt ergriffen.

" „Das Tier in einer solchen Situation abgeben zu müssen, ist schon ein Drama.“ Dr. Gereon Viefhues "

Einsamkeit und soziale Isolation sind oft Nebenerscheinungen einer eintretenden Armutssituation. Nicht auszudenken, was passiert, wenn in Folge dieser auch noch das geliebte Haustier ein neues Zuhause braucht. Die Einsamkeit wird verstärkt und die Struktur des Alltags geht weiter verloren. „Das Tier in einer solchen Situation abgeben zu müssen, ist schon ein Drama“, erläutert der Tiermediziner, warum ihm das Projekt besonders am Herzen lag.

" „Wir sind mit dem Forum ja meistens weit vorne dabei.“ Sebastian Richter "

Um bedürftigen Familien die Möglichkeit zu bieten, ihren Hund, ihre Katze oder ihren Nager trotz der teuren Tierarztbehandlungen zu behalten, bietet das „Forum gegen Armut“ in Kooperation mit der Tierärztlichen Klinik in Ahlen ab Juli kostenfreie Sprechstunden an. Dort gibt es Basisinformationen, Impfungen und kleine Routinebehandlungen wie eine Wundversorgung oder eine Wurmkur. „Eben alles, was auf eine mobiler Liege und mit einem Arztkoffer möglich ist“, sagt Sebastian Richter, Vorsitzender des „Forums gegen Armut“. In dessen Räumlichkeiten auf der Rosenstraße findet das ganze statt.

Regionale Vorreiterrolle

Richter hat auch die Sondererlaubnis bei der Tierärztekammer gestellt, um die Initiative auf den Weg zu bringen. „Wir sind mit dem Forum ja meistens weit vorne dabei“, kommentiert Richter die Vorreiterrolle. Die führt jedoch auch dazu, dass der Bedarf nicht genau abschätzbar ist. So sind zunächst einmal monatliche Sprechstunden bis Ende des Jahres geplant. Am 12. Juli, 16. August, 13. September, 11. Oktober, 15. November und 13. Dezember sind von 15 bis 16 Uhr Tierärzte und Tierarzthelfer vor Ort, um sich die Tiere anzusehen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Gesucht werden jedoch noch Spender, die die Bereitstellung von Arzneimitteln und Verbrauchsgütern sicherstellen. Wer dabei helfen will, kann einen selbst gewählten Betrag unter dem Stichwort „Tiersprechstunde“ an das Forum gegen Armut.