Unter anderem drehten die Jugendlichen am Ahlener Bahnhofspavillon. Die Ergebnisse sind in der Schuhfabrik zu sehen. Das Jugendforum wendet sich mit den Clips gegen Sexismus und Homophobie. Foto: Stefan Braunsmann

Nach Auffassung des Jugendforums zeigt sich Intoleranz auch heutzutage noch in festgeschriebenen Rollenklischees, in Sexismus und Homophobie und ist und bleibt ein Thema der Gesellschaft. Am Donnerstag, 29. Juni, präsentiert das Jugendforum um 19 Uhr im Saal der Schuhfabrik seine Video-Statements zu Geschlechterrollen und Homophobie.

Nach ihrer letzten Kampagne gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit hatten sich die Mitglieder des Jugendforums für das neue Projekt entschieden, gegen Genderklischees beziehungsweise Rollenerwartungen vorzugehen und sich dafür stark zu machen, dass Menschen ihr Schubladendenken hinterfragen und bestenfalls aufgeben. In einer halbjährigen Produktionsphase von der Ideenfindung, über Skripterstellung, Schauspielersuche, Drehortfindung, Filmen und Schneiden bis hin zur DVD-Covergestaltung entstanden drei kurze Videoclips. Sie zeigen eine scheinbar „verkehrte Welt“, in der Männer und Frauen aus ihren vermeintlich herkömmlichen Rollen fallen.

Die Videos sollen wachrütteln – und das auf eine kurze und prägnante, lustige Art und Weise, ohne zu moralisieren. Zu viel vom Inhalt soll natürlich vorweg noch nicht verraten werden.

Über 20 junge Menschen waren beteiligt. Unterstützt wurde das Jugendforum bei der Regie von der Theaterpädagogin und Schauspielerin Meike Wiemann, für Film und Schnitt war Stefan Braunsmann von „media continuo“ zuständig und die Hintergrundorganisation übernahm Theo Heming von der Schuhfabrik.

Das Jugendforum freut sich besonders, dass nach der Präsentation die Clips auch im „Cinema Ahlen“ zu sehen sein werden. Natürlich werden sie auch im Netz hochgeladen und außerdem gibt es 100 DVDs, die Schulen, Jugendzentren und andere Interessierte abfragen können. Der Eintritt zur Präsentation ist frei und es gibt einen kleinen Snack für die Besucher.

Wer selbst noch in diesem Jahr ein Projekt im Rahmen von „Demokratie leben! Eine Idee vom Glück.“ durchführen will, sollte sich an das Jugendforum wenden. „Wir freuen uns über jeden Antrag“, sind sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendforums einig.

Vorhaben-, Projektanträge und weitere Informationsanfragen können an Theo Heming unter Telefon 9 60 97 35 und per E-Mail an theo.heming@schuhfabrik-ahlen.de gerichtet werden. Das Antragsformular ist zudem auf der Homepage www.jugendforum-ahlen.de zu finden.

„Demokratie leben! Eine Idee vom Glück“ der Projektpartner Stadt Ahlen, Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hamm-Warendorf und Schuhfabrik wird unterstützt durch das Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.