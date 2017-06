Zum Tag der offenen Höfe laden am Sonntag, 25. Juni, vier landwirtschaftliche Betriebe ein. Einer davon ist der Hof Schulze Horsel mit seiner Sauenhaltung.

" „Fruchtbare Ackerböden sind das Tafelsilber der Landwirte.“ Ludger Schulze Horsel "

Wenn seine Sauen Ferkel bekommen, sind die Muttertiere im sogenannten Kastenstand untergebracht. Hier schützen Metallstäbe an der Seite des Stands die Ferkel. „Ihre Mutter wiegt oft über das 200-fache von den Kleinen“, gibt der Schweinefachmann zu bedenken. Dabei haben die rosa Winzlinge direkten Zitzenzugang – und das in Sicherheit. Zwar haben die Schulze Horsels ein bewusstes Verhältnis zu ihren Tieren, dennoch haben die Sauen keine Namen. Die einzigen Schweine mit Namen sind die Eber. Die drei Herren heißen alle Hans„ „Das ist bei uns Tradition“, schmunzelt Schulze Horsel. Die Herren mit Rüssel haben die Aufgabe, die Damen zu animieren. So werden die stattlichen Rüsseltiere schnell wieder fruchtbar. Dann ist aber schon Schluss – befruchtet wird künstlich.

Die Ferkel gehen dann später weiter an den Mäster des Vertrauens. „Wir sind sicher, dass auch er unsere Ferkel ordentlich hält“, zeigt Ludger Schulze Horsel auf das lange Vertrauensverhältnis zu seinem Abnehmer.