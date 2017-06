Von Klaus Möllers

Erst mit ei­nem Holzschneidebrettchen, dann mit den bloßen Händen hat ein 52-Jähriger Ahlener in der Silvesternacht 2016/17 seine Frau angegriffen. Er schlug ihr – so schilderte es der Staatsanwalt am Freitag in seiner Anklage – mit dem Brett an den Kopf, an den Hals und auf den Oberkörper. Dann drückte er ihr gegen den Hals und hielt ihr die Nasenöffnungen und den Mund zu. Die „Drosselung“, so nannte es der Staatsanwalt, habe „mindestens fünf Minuten gedauert“. Dann war die Frau tot.

Die 51 Jahre alte Ahlenerin starb, so hieß es weiter, in ihrer Wohnung an der Selma-Englisch-Straße an „Erwürgen und Bluteinatmung“. Ihr Mann, mit dem sie nach einer halbjährigen Trennung gerade erst wieder zusammenziehen wollte – ist nun am Landgericht wegen Totschlags angeklagt.

Für den Tatbestand „Mord“ sind die Motive „Heimtücke“ oder „niedere Beweggründe“ anscheinend nicht erfüllt. Für das erlittene Schicksal der Frau spielt das keine Rolle mehr, allerdings bei der möglichen Strafzumessung. Denn seine Täterschaft hat der Ahlener zwar noch nicht bei Gericht, aber der Polizei und später dem Haftrichter gegenüber zugegeben. Er hatte selbst die Polizei informiert.

Laut den Ermittlungen stritt das Paar am Silvesterabend zuerst. Es soll um seine Kontakte zu einer anderen Frau über „Facebook“ und „WhatsApp“ gegangen sein, zu der aber kein intimes Verhältnis bestand. Der 52-Jährige habe während des Streits gesagt „Du bist doch schuld mit Deiner ewigen Schnüffelei.“

Den Prozessauftakt am Freitagmittag dominierte indes vorerst ein anderes Thema. Der 52-Jährige hat sich offenbar schon in den vergangenen Wochen mit seinem Pflichtverteidiger überworfen. Als sich Fernseh- und Pressekameras auf die Anklagebank richteten, vergrub der Angeklagte sein Gesicht in den Handflächen und schluchzte.

Der Anwalt sagte zu ihm: „Ich würde Ihnen gerne helfen.“ Sein Mandant entgegnete: „Sie möchte mir helfen? Sie haben mich weiter ins Unglück reingeschmissen.“ Der Ahlener stellte einen Antrag an das Gericht, den Juristen von der Verteidigung zu entpflichten. Weil der sich zum Beispiel nicht um einen Antrag für „Taschengeld“ für die Haftzeit bei der Stadt Ahlen gekümmert und ihm Briefe wegen seiner Wohnungsauflösung zu spät ins Gefängnis gebracht habe, so dass der Angeklagte Fristen nicht habe einhalten können. Zudem hätte er einen Antrag auf Haftprüfung stellen sollen.

Der Anwalt wies die Vorwürfe zurück – so hätte der 52-Jährige selbst einen Antrag auf besagtes Taschengeld stellen müssen und zwar bei der Haftanstalt. Für eine Haftverschonung habe er darüber hinaus „wenig Aussicht auf Erfolg“ gesehen.

Trotzdem bewertete auch der Verteidiger das Verhältnis zwischen beiden als nicht mehr tragbar. Die Verhandlung wurde unterbrochen, bis ein anderer – wiederum vom Angeklagten benannter – Anwalt eintraf.

Eine Schwester und zwei erwachsene Töchter des Opfers aus erster Ehe werden als Nebenkläger von Anwälten vertreten. Des Weiteren ist ein psychiatrischer Sachverständiger zugegen, um eine Einschätzung zu dem Angeklagten abzugeben. Bisher sind weitere drei Verhandlungstage angesetzt, der nächste für den 5. Juli.