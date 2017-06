Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Roland verfolgte die Polizei die mutmaßlichen Einbrecher – bis der Fahrer des flüchtenden Fahrzeugs die Kontrolle verlor.

Diese Flucht endete mit einem Unfall: Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.54 Uhr, erfuhr die Polizei von über einem Einbruch in eine Tankstelle in Beckum-Roland. Vom Tatort sei ein dunkler Wagen in Richtung Vorhelm davon gefahren.

Während der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Zivilstreife das verdächtige Auto, das von Vorhelm in Richtung Ahlen unterwegs war.

Wie die Polizei berichtet, bemerkte der Fahrer in Höhe der Kapellenstraße offenbar den hinter ihm fahrenden Streifenwagen und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die B58 in Richtung Drensteinfurt. An der Kreuzung B58/B63 in Drensteinfurt verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, es kam zum Verkehrsunfall, bei dem die drei Insassen verletzt wurden. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Die Ermittlungen bezüglich des Tatverdächtigen sowie zum Zusammenhang mit dem Einbruch in die Tankstelle, in der Tabakwaren entwendet wurden, dauern noch an. Der Pkw wurde sichergestellt.