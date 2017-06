Von Ulrich Gösmann

Er mag das familiäre Flair der Millionen-Metropole Hamburg, hat in London schon so manche Stunde geduldig in verstopften Straßen gestanden, ist mal in Spanien, mal in Italien. Wohin die Reise geht, bestimmen andere, seitdem Michael Schüttpelz seinen Schlosserberuf an den Nagel hängen musste. Vor acht Jahren schulte er um zum Busfahrer. Ab dem 1. Juli ist er selbst Chef – mit einem eigenen 49-Sitzer. Der reiche für seine Zufriedenheit, sagt der Jungunternehmer, der gerade 50 geworden ist. Ein großer Fuhrpark mache ihn auch nicht glücklicher.

Michael Schüttpelz gerät ins Schwärmen, wenn er über seinen Beruf spricht. „Ein einzigartiger Job.“ Und: „Dazu brauchst du Herzblut.“ Knapp eine Million Kilometer hat er inzwischen auf dem Tacho. Hat auf seinen Touren durch 22 Länder Europas vieles von der Welt gesehen, was ihm wohl sonst fremd geblieben wäre, wenn ihn nicht im Jahr 2009 gesundheitliche Gründe zu ei­ner Richtungsentscheidung gezwungen hätten. Da war er noch Schlossermeister. Der Familienrat habe getagt, alle Wünsche seien auf den Tisch gekommen. Dann stand fest: „Reisebus fahren!“ Doch zunächst ging‘s in die Umschulung, dann bei der Firma Bils für drei Monate auf Linie. Aber dann, früher als erwartet: die erste große Fahrt – voll beladen nach Hamburg. Tennisdamen aus Herne habe er an Bord gehabt. Eine lustige Truppe, die es ihm leicht gemacht habe. Seitdem schlägt sein Herz für Hamburg.

„Du tourst mittlerweile durch ganz Europa, siehst die großen Sehenswürdigkeiten und weißt inzwischen selbst was zu erzählen“, sieht Schüttpelz sein neues Lebensglück gefunden. Unterwegs habe er immer wieder auf den großen Parkplätzen mit Kollegen gesprochen, die mit einem eigenen Fahrzeug den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hätten. „Es muss wohl funktionieren“, lacht er. „Warum nicht auch bei mir?“ Wichtiger als Geld und Gesundheit sei doch die Zufriedenheit. „Es gibt Menschen, die sind kerngesund, aber nicht zufrieden“, erlaubt Schüttpelz einen Blick in sein Seelenleben. Zu seinem harmonischen Umfeld zähle seine Frau, die mit anpacke. Und sein Sohn, der – fast elf – als Bordsteward seinen Papa begleite – und so stolz sei.

Der Chef am Steuer: Als Fahrer hat Michael Schüttpelz bereits eine Million Kilometer zurückgelegt. Foto: Ulrich Gösmann

Seinen Standort inklusive Büro hat er am Neuen Baum 20 gefunden, bei seinem alten Arbeitgeber Bils. Beide kooperieren. Werkstatt, Wartung, Notdienst – einer sei für den anderen da, sagt der Beckumer. Und sollte es bei Auslandsfahrten durch unvorhergesehene Aufenthalte zu Überschreitungen der Lenkstunden kommen, auch kein Problem. „Bils schickt mir dann einen Fahrer, der darf.“

Sein erster Bus ist ein „Setra“. Sein Traumfahrzeug, an das er durch Zufall über Generalvertreter Telaar gekommen sei. Seit wenigen Stunden klebt die blaue Schrift auf weißem Grund, die den Neuen neben dem knappen Dutzend der Bils-Busse zu einem Unikat machen.

Wohin die unternehmerische Reise mittelfristig geht? „Ein zweites Fahrzeug ist noch möglich und wünschenswert“, sagt Michael Schüttpelz, hält die Handbremse aber angezogen. Spätestens beim dritten sei Schluss. Mehr brauche er nicht – für seine Zufriedenheit.