Wenn in der Marienschule die Mwambao-Tage laufen, verdienen die Schüler mit kleinen Arbeiten Geld. Das ist diesmal für ein Lerncamp der Partnerschule in Tansania gedacht.

Von Peter Schniederjürgen

Die stolze Summe von 1889,70 Euro haben die Schüler der Marien-Grundschule für das Mwambao-Lerncamp in Tansania gesammelt. „Hier werden die Schüler vor entscheidenden Prüfungen zusammengefasst, um sich konzentriert und unbelastet von familiären Aufgaben vorbereiten zu können“, erklärte Schulleiterin Stephanie Hallermann den Hintergrund des Lerncamps.

Die Spendensumme ist das Ergebnis der sogenannten Mwambao-Tage an der Grundschule. An diesen Tagen verpflichten sich die Mädchen und Jungen, daheim oder bei Freunden mit kleinen Hilfen in Haus und Garten etwas Geld zu verdienen. Das kommt dann in die Sammlung.

Die Spende wurde am Freitag an Jumanne Mwegeo, den Leiter der Mwambao-School in Afrika, im Rahmen einer Feierstunde übergeben.

Initiiert wurde die ganze Aktion von Stephanie Hallermanns Vorgängerin Helga Rohden. Sie ist noch immer als Mittlerin zwischen den Kontinenten unterwegs.