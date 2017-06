„Helden der Kindheit“ lautete ein Thema der Mottotage an der Realschule. Melina als Engel, Angelina als Tinkerbell, Elif als Batman und Lisa als Prinzessin Leia umrahmen Renate König (Pippi Langstrumpf) und Fabian Blech (Superman). Die dienstälteste Lehrerin und der Schulleiter blicken anlässlich der letzten Tage der Realschule zurück. Foto: Sabine Tegeler

Von Sabine Tegeler

Es mutet etwas seltsam an: Der Schulleiter hat ein Superman-Kostüm an und die dienstälteste Lehrerin kommt als Pippi Langstrumpf um die Ecke. Was ist denn hier los?

„Wir haben gerade Mottotage“, lacht Fabian Blech, Schulleiter der Realschule: Als „Helden der Kindheit“ haben sich die Zehner-Schüler und die Lehrer hergerichtet. Klar, die Entlassfeier steht kurz bevor – da hauen die, die sich über ihren Abschluss freuen, noch mal richtig auf die Pauke.

Aber dieser Abschluss ist ein besonderer: Er markiert das Ende einer ganzen Schule. Mit Ablauf des Schuljahres ist die Städtische Realschule in Ahlen Geschichte, diese Schulform gibt es dann nicht mehr. Es war politischer Wille, dass in NRW Sekundarschulen die Mädchen und Jungen zu verschiedenen Abschlüssen bringen.

15 Lehrer und 176 Schüler nehmen kommende Woche Abschied von der Realschule, wobei, so Schulleiter Fabian Blech, die Jugendlichen eher traurig seien, weil sie den eingeschworenen Klassenverband verlassen und weniger, weil die Realschule ausläuft.

Anders bei den Kollegen. Renate König zum Beispiel: „Ich bin direkt nach meinem Referendariat hierher gekommen.“ Mit 37 Jahren ist sie die Dienstälteste im Kollegium, hat alle Höhen und Tiefen eines Lehrer- und Schullebens mitgemacht. Sie muss in diesen Tagen doch besondere Wehmut spüren.

„Ach wissen Sie, vor drei oder vier Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, Pensionärin zu sein und hier nicht mehr hinzugehen. Das hätte mich sehr bedrückt.“ Aber im Laufe der vergangenen Jahre sei das Kollegium immer kleiner geworden, zahlreiche Lehrer haben schon gewechselt. Und jeder Abschied eines liebgewonnenen Kollegen sei schmerzhafter gewesen, sagt Renate König. „Der Abschied fällt jetzt längst nicht mehr so schwer.“

Ja, 2011 seien es noch über 60 Frauen und Männer im Kollegium gewesen, blickt Fabian Blech zurück. Und jedes Jahr seien welche gegangen: „Das war schlimmer.“

Er selbst kam nach seinem Referendariat 2011 an die Realschule, hat hier zum ersten Mal einen Schülerjahrgang von der Fünften bis zur Zehnten als Klassenlehrer begleitet. Wenn diese Jugendlichen jetzt mit ihren Zeugnissen in der Hand nach Hause gehen, werde er sich schon ein Tränchen verdrücken müssen.

Renate König führte in diesem Schuljahr schon ihre „zehnte Zehnte“ zum Abschluss. Auf sie selbst wartet ein Sabbatjahr und danach der Ruhestand. Nach fast vier Jahrzehnten an dieser einen Schule sei es für sie „unvorstellbar“, jetzt noch einmal was Neues anzufangen. „Die schönste Zeit hier für mich war mit Franz Mertens als Direktor“, sagt sie ganz offen: „Das waren ganz, ganz tolle Jahre.“ Es habe kaum Fluktuation im Kollegium gegeben, das Schulleben sei ein freundschaftliches gewesen: „Wir haben viel im Kollegium gemacht, Lehrerkochen zum Beispiel. Oder Ausflüge.“ Sie habe damals zu den Schülern einfacher eine Beziehung aufbauen können: „Für mich galt immer: Erziehung ist Beziehung. Das war eine Riesenmotivation, hier Lehrer zu sein.“

Für Fabian Blech stellte sich die Frage nach einem Ortswechsel nicht, er wird im neuen Schuljahr Lehrer an der Städtischen Sekundarschule: „Ich habe mein Referendariat an der Diesterwegschule gemacht und habe dann hier angefangen. Ich komme mit den Schülern hier gut klar.“ Und das Schöne an Ahlen sei: „Man kann den Eltern auch mal ein klares Wort sagen. Man kann hier Tacheles reden.“

Er freue sich auf seine neuen Aufgaben, wenn er auch mit einem weinenden Auge die Realschule hinter sich lasse: „Das wird ein ganz schön schwerer Abschied“, sagt er und meint damit aber in erster Linie den von seiner zehnten Klasse.

Leicht wird es für Renate König auch nicht. Aber der sportlichen Frau mit vielen Hobbys und einem ganz frischen Enkelkind wird es auch ohne tägliche Dosis Schule sicher nicht langweilig. Zumal ihr Mann gleichzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheidet: Er ist nämlich ebenfalls Lehrer – an der jetzt auslaufenden Realschule in Ennigerloh.