Zwei Anlässe – ein Fest: Die Dolberger feierten am Samstag die Sanierung des Dorfteichs und das 20-jährige Bestehen des Blasorchesters.

Von Ralf Steinhorst

Mit einem Fest wurde am Samstagnachmittag nicht nur der sanierte Dolberger Dorfteich eingeweiht, sondern auch das 20-jährige Bestehen des Dolberger Blasorchesters gefeiert. Das zog zahlreiche Dolberger und auch Gäste von auswärts an.

So bekannte Jochen Rabe, Sprecher des Organisationsteams aus den Reihen der Königskompanie des Schützenvereins sowie des Heimatvereins, dass er mit so vielen Besuchern gar nicht gerechnet habe. Zuvor hatte er mit den Worten „Was lange währt wird endlich gut“ das Fest eröffnet. Rabe erinnerte daran, dass vor drei Jahren die Idee aufkam, den verschlammten Dorfteich zu sanieren – ein Vorhaben, das durchaus mit Herausforderungen verbunden gewesen sei.

So musste eine Fläche gefunden werden, wo der nährstoffreiche, aber auch belastete Schlamm abgeschüttet werden konnte. Das Ufer durfte nicht zu steil sein und im naturbelassenen Zustand. Und für die Zuwegung von der Heessener Straße musste mit Straßen.NRW ein Pachtvertrag geschlossen werden.

Die Finanzierung sicherten der Kreis Warendorf und die Stadt Ahlen, örtliche Unternehmer unterstützen das Projekt. Es sei letztlich ein schöner Platz zum Verweilen geworden, fand Jochen Rabe.

Das bestätigte die Stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voß. Sie habe bei Gruppenradtouren in den vergangenen zwei bis drei Jahren immer mal wieder am Dorfteich vorbeigeschaut, um die Entwicklung zu beobachten. „Dorfteich? Wo ist denn der?“, habe sie dabei nicht selten als Nachfrage bekommen.

Jochen Rabe und Rita Pöppinghaus-Voß. Foto: Ralf Steinhorst

Kuchen und Waffeln für die Gäste. Foto: Ralf Steinhorst

Dass Dolberg in Ahlen für seine guten kostengünstigen Ideen bekannt ist, habe sich auch wieder in diesem Fall gezeigt, weil über 500 Helferstunden einflossen. Ein „Flachgeschenk“ sollte daher auch eine zünftige Helferparty unterstützen.

„Heute haben wir hier ein schönes Idyll – ein schönes Stück Dolberg“, erinnerte der Heimatvereinsvorsitzende Theo Kerkmann auch an die Historie des Ortes. Bis in die 1960er Jahre hatten dort die Dolbergerinnen im aufgestauten Bereich des Tiefenbachs ihre Wäsche gewaschen. Der Heimatverein setzte zwei Jahre nach seiner Gründung im Jahr 1990 die Idee um, dort einen Dorfteich anzulegen. Und der wurde 1992 eingeweiht.

Eine andere Historie, nämlich die des Dolberger Blasorchesters, zeichnete Michael Heising als Vorsitzender des Dolberger Musikvereins nach. Neun Personen gründeten das Orchester am 1. März 1997. 2005 folgte das Jugendorchester mit dem Ziel, den Nachwuchs an das Blasorchester heranzuführen. Mit der Gründung des Musikvereins im Jahr 2009 wurde eine weitere Etappe beschritten. Michael Heising kündigte an, dass es im November ein großes Jubiläumskonzert geben werde.