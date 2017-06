Der Tierschutzverein ist, so Vorsitzende Christiane Schäfer, auf einem guten Weg zum Ziel „Qualitätssiegel des Tierschutzbundes“.

Von Peter Schniederjürgen

Das Mammut-Tierheim des Ahlener Tierschutzvereins ist auf gutem Weg, so resümierte am Freitagabend im Gasthaus Pelmke in Vorhelm Christiane Schäfer bei der Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung standen auch Vorstandswahlen.

Der Vorstand wurde fast vollständig wiedergewählt. Mit einer Ausnahme: Die Kassiererin hatte sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Daniela Ramermann übernahm diesen Posten. Das volle Vertrauen der Mitglieder bekamen die Vorsitzende Christiane Schäfer, Marion Zeitler als erste Stellvertreterin und Vladka Jöst als zweite Stellervertreterin. Helga Beckmann bleibt Schriftführerin.

„Unser Ziel ist das Qualitätssiegel des Tierschutzbundes. Da sind wir auf einem guten Weg“, blickte Christiane Schäfer in die Zukunft. Sie habe Besuch von einer Kommission des Bundes gehabt, die dem Tierheim ein gutes Zeugnis ausgestellt habe. Von der Fortbildung der Mitarbeiter bis zu den Baulichkeiten stimmte alles. „Es fehlt noch die Quarantänestation. Und die ist im Bau“, zeigte sich Christiane Schäfer zufrieden.

Die frischgebackene Kassiererin Daniela Ramermann ergänzte: „Wir rechnen mit den ersten Katzen in der Station ab Anfang kommenden Jahres.“ Das Gebäude bekomme eine extra Wasseraufbereitung und – ganz wichtig – eine eigene Futterküche mit Waschmaschine. „So wird keine kontaminierte Wäsche das Gebäude verlassen müssen“, machte Daniela Ramermann klar. Eine Desinfektionsschleuse mit Dusche und Umkleidemöglichkeit sei ebenfalls geplant.

„Wir wollen uns besonders bei den Helfern bedanken, die uns zum Teil mit schwerem Gerät bei den Vorarbeiten massiv unterstützt haben“, fügte Christiane Schäfer an. Überhaupt lobte sie die Hilfsbereitschaft und gute Zusammenarbeit im Tierheim.

Helga Beckmann erhielt in diesem Jahr den Ehrenpreis des Tierschutzbundes. Sie berichtete über das schreckliche Schicksal der sogenannten „Vermehrhunde“. „Hündinnen und Rüden werden mit Hormonen zu Welpenproduktionsmaschinen gemacht und mit Elektroschocks ans Werk getrieben“, berichtete die Preisträgerin: „Denn bei rund 30 Euro Einkaufpreis für die süßen Welpen und 300 Euro Verkaufspreis ist klar, wo das hingeht.“

Zum Schluss verwies Christiane Schäfer auf das Sommerfest im Mammut-Tierheim am 9. Juli ab 12 Uhr. „Wir können noch Kuchenspenden gebrauchen“, bat die Vorsitzende um Unterstützung.