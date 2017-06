Von Peter Schniederjürgen

Wie ein großes offenes Tor reckt sich der Bogen aus silbernen T-Trägern vor der Bunsenstraße 20 in die Luft. „Wir wollen damit ein offenes Tor und so eine freundliche, einladende Atmosphäre schaffen“, sagt Architekt Volker Lembken. Er hat den Aus- und Umbau der Tierklinik im Kleiwellenfeld maßgeblich geplant und geleitet. Zum Tag der Architektur am Samstag führte er Besuchergruppen durch den veterinärmedizinischen Komplex.

Und der unterscheidet sich gar nicht so sehr von humanmedizinischen Einrichtungen. Aufnahme, und Operationsvorbereitung, Operationsräume, Intensivmedizin, selbst ein Raum für Computertomographie, alles steht den Ärzten und Pflegern im Haus zur Verfügung.

„Von hier ist der Aufwachbereich zu überwachen“, zeigt der Architekt: Und durch eine große Glaswand ist tatsächlich ein Unterschied zu menschlichen Aufwachräumen zu erkennen – die Käfige.

Rund ein Jahr Bauzeit, dann standen dem Team von Klinikchef Dr. Gereon Viefhues viele neue Möglichkeiten zur Verfügung. So gibt es nun separate Bereiche für Chemotherapien. Die Intensivmedizin wurde deutlich erweitert. Ebenso erfuhren die Einschlaf- und Aufwachbereiche umfassende Erneuerungen. Ein Schwerpunkt war aber ebenfalls die Erweiterung und Umgestaltung der Verwaltungs- und Personalbereiche.

Der Computertomograph für Tiere. Foto: Peter Schniederjürgen Der Computertomograph für Tiere. Foto: Peter Schniederjürgen

„Die Klinik veranstaltet viele Seminare. Damit wurde ein großer Seminarraum nötig“, erklärt Volker Lembken. Der ist komplett mit aller nötigen Technik ausgestattet. Und der Bauingenieur weist auf ein weiteres Detail hin: die abgehängte Decke. „Sie ist aus Holz, und durch die schnelle Montage ließ sich hier viel Zeit sparen.“

Hell und freundlich präsentieren sich auch die Arzträume. Denn, so hat der Architekt erfahren, in der Veterinärmedizin ist der Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand nicht geringer als in der Humanmedizin. Also sollten auch diese Räume möglichst einladend sein.

Bei aller Technik und Kompetenz des Teams in der Kleintierklinik endet nicht immer jeder Fall für den Halter und sein Tier glücklich. So hat die Tierklinik einen besonderen Raum geschaffen, in dem wenn es nicht anders geht das Leiden des Tieres beendet werden kann. Für die Halter von Vorteil: Daran schließt sich ein separater Ausgang an.