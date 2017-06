Die nächste Apotheke kann am Wochenende auch schon mal in Beckum, Hamm oder Drensteinfurt sein. Foto: Christian Wolff

Der Apotheken-Notdienst sollte wieder lang durch die Woche in Ahlen sichergestellt sein, fordert die SPD in einer Resolution.

Von Dierk Hartleb

Mit einem Strauß von Anträgen wird die SPD-Fraktion den Rat in seiner nächsten Sitzung am 13. Juli beschäftigen. Dabei kommt der Forderung, der Rat möge in einer Resolution der Forderung nach Wiedereinführung eines Apothekennotdienstes an den Wochenenden auf Ahlener Stadtgebiet die größte Bedeutung zu. In zwei weiteren Anträgen beschäftigen sich die Sozialdemokraten mit jeweils einer unbefriedigenden Verkehrssituation in Dolberg.

Die Neuordnung des Apothekennotdienstes in den Abend- und Nachtstunden vor einigen Jahren hat dazu geführt, dass die Kunden zum Teil längere Wege bis Beckum oder Hamm in Kauf nehmen müssen, um an dringend benötigte Medikamente zu kommen. „Besonders für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, stellt dies einen nicht tragbaren Zustand dar“, heißt es in der Begründung für den Antrag.

Die SPD appelliert an den Rat, den Kreis aufzufordern, im Rahmen der Notfallversorgung der Bevölkerung besonders an den Wochenenden dafür Sorge zu trage, dass der Apothekennotdienst stets auch mit einer geöffneten Apotheke auf Ahlener Stadtgebiet sichergestellt wird.

In der Begründung hebt die Antragstellerin zudem darauf ab, dass die kinderärztliche Notfallversorgung von der Kinderklinik Ahlen wahrgenommen wird. Der Apothekennotdienst sollte nach dem Willen der SPD so organisiert werden, dass den Eltern „unnötige weitere Fahrten“ erspart bleiben.

Zugrunde liegen diesem Begehren Erfahrungen junger Eltern, die nach der notärztlichen Versorgung in der Kinderklinik Ahlen wieder nach auswärts geschickt wurden, um die benötigten Medikamente zu besorgen.

Darüber hinaus fordert die SPD-Fraktion in zwei weiteren Anträgen, in der Straße „Am Königsbusch“ in Dolberg das Durchfahrtsverbot für Lkw wieder herzustellen, das während der Bauarbeiten an der Dorfdurchfahrt entfernt worden war. Zudem sorgen sich die Sozialdemokraten um die Sicherheit der Fußgänger an der Kreuzung, Markenweg, Dolberger Straße, Lamberti­straße und Waldweg. Sie fordern die Verwaltung auf, ein Konzept für einen sicheren Gehweg zu erarbeiten. Gleiches hatte bereits der Ortsausschuss angemahnt.