Plakate für das BAS-Sommerfest verteilen Bianka Peters und Christian Weirowski bereits in der Stadt. Foto: Christian Wolff

Sein zweites Sommerfest feiert der Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals am 19. August rund um den Hof Münsterland. Schon jetzt werden Anmeldungen für den Trödelmarkt entgegengenommen.

Von Christian Wolff

Der frühe Vogel lässt grüßen: Auch wenn bis zum 19. August noch mehr als einen Monat Zeit ist, wirbt der Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) bereits jetzt für den großen Trödelmarkt, der im Rahmen seines zweiten Sommerfestes stattfindet.

„Die Stände sind sehr begehrt“, weiß der Vorsitzende Christian Weirowski aus Erfahrung. Wer also Interesse an einem der Zwei-Meter-Tische (Standgebühr: 8 Euro; Tische vor Ort vorhanden) hat, kann sich ab sofort bei Yasemin Starke unter der Telefonnummer 01 76 / 21 72 79 47 anmelden. Der offizielle Vorverkauf läuft dann am Freitag, 4. August, zwischen 17 und 19 Uhr im Hof Münsterland.

Im Vorjahr hatte der BAS sein erstes Fest dieser Art rund um den Hof Münsterland ausgerichtet. Inzwischen ist der Gastronomiebetrieb an der Kruppstraße 11 renoviert, so dass auch die Innenräume „bespielt“ und die Küche entsprechend eingebunden werden kann, so Weirowski.

Zu den Höhepunkten des Sommerfestes zählen neben dem Trödelmarkt verschiedene Aktions- und Spielstände für Groß und Klein, darunter ein Kinderschminken. „In Kooperation mit der Pony-Station bieten wir außerdem Kutschfahrten an“, verrät die BAS-Schriftführerin Bianka Peters. Der Erlös wird auch diesmal in die Finanzierung des Ahlener Karnevals investiert.