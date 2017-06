Pflanzenschutzmittel sind in aller Munde. Alle fürchten sich vor Glyphosat. „Aber das benutzen wir gar nicht“, klärt Claus Rubbert auf, während am Sonntag Marcel Lütkehaus auf seinem Hof zwischen Ahlen und Walstedde aus Anlass des „Tags der offenen Höfe“ zu Gast ist.

Von Peter Schniederjürgen

Es geht an dieser Stelle um das Thema Pflanzenschutz. „Mehr nicht?“, möchte der Ahlener kaum glauben. Denn Claus Rubbert – er widmet sich auf seinem Hof dem Ackerbau – zeigt die Menge Pflanzenschutzmittel, die auf einen Hektar, das sind 10 000 Quadratmeter, verwendet werden. „Knapp 0,2 Liter“, sagt der Landwirt. Wirkungsvoll steht der riesige Traktor mit der gewaltigen Sprüheinheit dahinter. Nur eines der Miss- und Unverständnisse rund um die Landwirtschaft, mit denen am Sonntag optisch wirkungsvoll aufgeräumt wird.

Beteiligt sind vier Höfe: Rubbert zeigt Ackerbau, Eckervogt die Schweinemast, Schulze Horsel die Sauenhaltung und Kessing die Bullenmast. „Wir wollten damit endlich das oft schiefe Bild der Landswirtschaft geraderücken“, erklärt Renate Mehring, von den Landfrauen die gemeinsame Aktion mit der Landjugend und dem Landwirtschaftlichen Ortsverband. Und die Rechnung geht auf.

Trotz des recht unbeständigen Wetters kommen Hunderte Gäste auf die Höfe, um sich vor Ort zu informieren. Dazu haben sich die Bauern noch ein spannendes Begleitprogramm für Alt und Jung ausgedacht. Natürlich muss niemand hungrig einen der Höfe verlassen. Süßes liefern die Landfrauen mit ihren legendären Kuchen, Herzhaftes die Landjugend vom Grill. Natürlich stehen bei Kessing mit der Bullenmast die leckeren Burger ganz oben auf dem Speiseplan. Dabei kann sich der geneigte Besucher zuvor ansehen, wie das Fleisch heranwächst. Die Kessings halten dafür Stall und Hof geöffnet.

Für Andre und Sabine Venker mit Filius Max ein abenteuerlicher und lehrreicher Trip. „Wir haben von der Familie wunderbare Erklärungen erhalten, wie das hier so abläuft“, freut sich Andre Venker. Für ihn bleibt an diesem Nachmittag keine Frage offen. Sehr angetan über die entspannten Tiere im offenen Stall sind auch Mark und Sylvia Michalczik. Gemeinsam mit den Venkers sind sie per Rad zum Hof gekommen. Natürlich nehmen sie auch am Ratespiel „Wie schwer ist der Bulle Hans?“ teil. „Jetzt kann ich es ja verraten – der Limousin-Bulle wiegt ziemlich genau 780 Kilogramm“, sagt Jungbauer Hendrik Kessing der „Ahlener Zeitung“. Dazu stehen Landmaschinen wie Mähdrescher und mehr zur Besichtigung bereit. Interessant ist es, auch mal einen Blick in einen Viehtransporter zu werfen.

Nicht weit entfernt führen die Eckervogts die Besucher durch den Stall. Nicht ganz ohne Aufwand, denn die Gäste müssen sich vorher in blaue Einweganzüge zwängen – zum Schutz der Tiere im Mastbetrieb. Doch am Ende gibt es niemanden, der diesen Aufwand bereut hätte. „Toll, jetzt haben wir mal gesehen, wie ehrlich das abläuft. Ganz ohne Schmu“, stellt Bianca Friedrich fest. Mit Ehemann Stefan ist sie aus Ahlen gekommen. Nach eigener Aussage „als reine Stadtkinder“ sind sie zum ersten Mal im Leben in einem Schweinestall unterwegs. „Die Tiere waren total munter und neugierig. Ich wusste gar nicht, dass die Spielzeug haben“, wundert sich Stefan über die neue Erfahrung.

Ähnlich die Erfahrungen auf dem Hof Schulze Horsel. Hier werden Sauen gehalten und damit erblicken hier viele Ferkel das Licht der Welt. „Die Sauen säugen die Ferkel. Das reicht den Tieren, sie wollen Ruhe“, erinnert bei den etwa halbstündigen Führungen Katja Schulze Horsel die anwesenden Mütter an Stillzeiten. Denn das ist ein Vollzeitjob – für beide, Mensch wie Schwein. Damit das nicht auf Kosten der Ferkel geht, können sich die Muttertiere bequem an massive Rohre anlehnen. „Damit sind die Kleinen vor dem 200-fachen Gewicht der Mutter geschützt und können ungefährdet an deren Zitzen saugen“, erklärt Schulze Horsel den Besuchern.

Ein lehrreicher Tag: Viele Besucher bedanken sich am Ende bei den Gastgebern für die umfangreichen und rückhaltlos offenen Antworten. Es ist endlich mal Gelegenheit, Landwirtschaft hautnah zu erfahren, sagen viele, und der Wunsch nach einer Wiederholung kommt gleich von vielen Seiten. Damit können die Landwirte ihr Ziel der unmittelbaren Information sicher erreichen.