Von Ulrich Gösmann

„Sale“ hier, Schnäppchen da. Das Sommersortiment verabschiedet sich mit Sonderpreisen aus der Fußgängerzone. Und mit ihnen gleich zwei Stores. Nach über drei Jahrzehnten reduziert „Jeans Fritz“ zum letzten Mal in Ahlen. Zum 31. August schließt die Filiale in 1a-Lage. Schon am 21. Juli gehen bei „Pimkie“ die Lichter aus. Zeitgleich läuft nebenan der Räumungsverkauf bei „Jack & Jones“ und „Vero Moda“. War‘s das? Oder gerät Ahlens Einkaufsmeile in diesem Sommer noch mehr aus der Mode?

Ein Hoffnungslicht flackert aus dem baden-württembergischen Willstätt-Sand herüber: Die Modekette „Orsay“ bestätigt am Nachmittag ihr Comeback in Ahlen. Der „Pimkie“-Store soll‘s zum 1. September sein.

„Pimkie“ lässt eine Antwort für den überraschenden Rückzug bis Redaktionsschluss noch offen. Ebenso „Jeans Fritz“. Dort sind drei Mitarbeiter von der Schließung betroffen. Sie kommen aber in umliegenden Filialen unter. Die Geschäftsräume stehen schon seit Wochen im Internet. Möglicherweise liefert der Mietpreis von 4000 Euro für die 125 Qua­dratmeter (Stand Januar) einen Anhaltspunkt für den Fritz-Abzug. Ein Nachmieter ist auch hier gefunden, aber noch nicht öffentlich. Er will zum 1. Oktober eröffnen.

Auch auf dem Absprung: „Pimkie“. Foto: Ulrich Gösmann Auch auf dem Absprung: „Pimkie“. Foto: Ulrich Gösmann

Und dann sind da noch die beiden Mode-Discounter „Kik“ und „Takko“. „Kik“ meldete bereits im März auf Redaktionsanfrage konkretes Interesse am „Rossmann“-Leerstand. Erneut kann Katharina Mareike Jonas, stellvertretende Abteilungsleiterin aus der „Kik“-Unternehmenskommunikation, nur um Geduld bitten: „Wir sind weiterhin an der Ansiedlung in der Ahlener Fußgängerzone inter­essiert, die Vertragsverhandlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.“

Verhandelt wird auch bei „Takko“. Die Telgter mischen zwar schon seit Oktober 2014 auf der Flaniermeile modisch mit, der neue Mietvertrag befeuert aber die Gerüchteküche. „Unsere Trends werden seither gut von unseren Ahlener Kunden angenommen und wir fühlen uns dem Standort verbunden“, informierte Carolin Bartnick, Team Leader Public Relations, bereits Anfang Mai auf Redaktionsanfrage. Ein Update sechs Wochen später bleibt am Montag gleichen Inhalts. Leider noch nichts Neues, heißt es aus Telgte. „Die Gespräche mit dem Vermieter dauern noch an.“