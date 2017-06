A ls einzige islamische Organisation in Ahlen lädt das Islamische Jugendzentrum noch Nichtmuslime zum traditionellen Fastenbrechen ein. Am Samstagabend begrüßte der Vorsitzenden Alaattin Göneş Vertreter der christlichen Kirchen, politischen Parteinen und staatlichen Institutionen zu der Andacht mit anschließendem gemeinsamen Essen.

In seiner Ansprache stellte Gönes die Gemeinsamkeiten von Muslimen und Christen heraus und lud zu einer offenen Diskussion ein. Er zitierte ein Wort von Papst Johannes Paul II.: „Der Weg derer, die an Gott glauben, ist der Weg des Friedens.“ Interessanterweise heiße im es Koran (Sure 2/Vers 208): „Glaubende Menschen: Tretet allesamt in den Zustand des Friedens!“ Ausdrücklich betonte Göneş: „Beide Sätze haben eine große und vergleichbare Bedeutung.“ Für den Vorsitzenden ist klar: „Das Mittel zum Frieden ist der Glauben. Glaube führt den Frieden herbei. Ohne Glauben kein Frieden.“

Auf der Erde gebe es rund sieben Milliarden Menschen. Davon sollen mehr oder weniger zwei Milliarden Christen und 1,5 Milliarden Muslime sein. Göneş: „Mindestens die Hälfte der Menschheit sind also Gläubige. Dazu kämen noch andere Religionen, die sich für den Frieden einsetzen. „Die Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben auf unserem Planeten sollten also denkbar gut sein“, erklärte Göneş und fügte sogleich kritisch hinzu, dass dies leider nicht so sei.

„Der Ramadanmonat ist für Sie eine intensive Zeit der religiösen Pflichten und des Fastens“, erklärte die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss in ih­rem Grußwort. In dieser Zeit gehe es nicht nur um Verzicht, sondern auch darum, sich auf die wesentlichen Dinge im Leben zu konzen­trieren. „Werte wie Solidarität und gemeinsames Streben zum Wohle aller Menschen werden in dieser Zeit besonders groß geschrieben“, hielt sie fest. Dies gelte unabhängig von Herkunft, Nationalität, Geschlecht oder Religion.

Pöppinghaus-Voss begrüßte die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch beim Fastenbrechen. Die stellvertretende Bürgermeisterin sprach sich dafür aus, das Wort „Integration“ nicht mehr zu nutzen und lieber von „interkulturellem Zusammenleben“ zu sprechen.

Auch Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und Pfarrer Martin Frost forderten zum gegenseitigen Respekt auf. Dem schlossen sich der Sprecher der „Grünen Muslime NRW“, Ali Baş, und SPD-Ratsherr Karl-Heinz Meiwes an.

Zu der Feier gehörten natürlich die Rezitation aus dem Koran durch den Ditib-Imam Yasin Erkan, ein Beitrag des Chores des Jugendzentrums und der Gebetsruf, vorgetragen von Mehmet Günenc.