Holzbuttons konnten am Stand des evangelischen Kindergartens Rottmannstraße („Kigaro“) geschlagen werden. Leiterin Ute Harling (l.) unterstützt hier den Besucher Florian (M.) beim Hammerschlag. Die bisherigen drei Vorsitzenden des Fördervereins, Jörg Kunert, Roger Schneider und Horst Schulte (v. l.), machten mit dem einem Media-Bauwagen auf den Verein aufmerksam. Foto: Ralf Steinhorst

Auch wenn der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche zeitweise mit Regenschauern zu kämpfen hatte, war das Gemeindefest am Sonntag recht gut besucht. Erstmals gestaltete der evangelische Kindergarten Rottmannstraße („Kigaro“) das Fest mit.

Von Ralf Steinhorst

Den Auftakt des Gemeindefestes bildete am späten Sonntagvormittag ein Zen­tralgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen in der Paul-Gerhardt-Kirche. Gestaltet wurde er von den Pfarrern Martin Frost, Dr. Petra Gosda, Martina Grebe, Markus Möhl und Katrin Naechster, die sich dem Thema „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ stellten. Dabei durften die Gottesdienstbesucher ihr handwerkliches Geschick testen und Papierschiffchen falten. Weil das Gemeindeschiff zudem Nachwuchs braucht, wurden auch drei Kinder getauft.

Nach dem Gottesdienst startete dann das Gemeindefest im Außenbereich der Kirche, das vom Förderverein organisiert wurde. Dieser zeigte sich verantwortlich für die Versorgung mit Gegrilltem und Getränken, die Frauenhilfe verkaufte Kaffee und Kuchen. Der Paul-Gerhardt-Chor war zudem Herr über die Waffeleisen.

Für junge Besucher war reichlich Gelegenheit, sich zu beschäftigen. Die Konfirmanden betreuten einige Stände mit Geschicklichkeits- und Ballspielen, am Stand des „Kigaro“ konnten sich die Kinder schminken lassen oder auch selbst zum Malen zu Aqua-Buntstiften greifen. Handwerklich konnten sie dort aber auch mit einer Schlagtechnik Spaltreifenbuttons erstellen. Der „Weltladen“ verkaufte an einem weiteren Stand fair gehandelte Produkte, an gleicher Stelle präsentierte sich außerdem die Diakonie.

Erstmals hatte der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche den Media-Bauwagen des Evangelischen Kirchenkreises Hamm aufgestellt, der auf einem Großmonitor Stationen des zwölfjährigen Bestehens des Vereins in einer Fotopräsentation zeigte. „Damit wollen wir auch versuchen, neue Mitglieder zu werben“, hoffte der Fördervereinsvorsitzende Jörg Kunert. Der Erlös des Gemeindefestes floss dem Förderverein zu, der damit das Kirchengebäude weiter unterhält.