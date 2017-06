Kartierung der Oststraße: Die Schüler des Berufskollegs St. Michael stellten eine auffallend hohe Dichte an Bekleidungsgeschäften in der Fußgängerzone fest. Drogerien kommen auch gut an. Was gänzlich fehlt, seien Lebensmittelgeschäfte. Foto: Berufskolleg St. Michael / Christian Wolff

Rund 60 Prozent der befragten Bürger zeigen sich unzufrieden mit der Situation in der Ahlener Innenstadt. Das ist ein Ergebnis einer Zufriedenheitsstudie, die Wirtschaftsgymnasiasten des Berufskollegs St. Michael jetzt vorlegten.

Nicht zuletzt der aufblühende Online-Handel und die sich in vielen Städten abzeichnende „Suburbanisierung“ haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Untersuchungen zur Stadtentwicklung als Folge gehabt. Grund genug für viele Schüler, mögliche Veränderungen auch im Kontext des schulischen Unterrichts zu analysieren.

Der Wirtschaftsgeografiekurs des Wirtschaftsgymnasiums der Jahrgangsstufe 12 vom Berufskolleg St. Michael hat dieses Bemühen im Rahmen einer stadtgeografischen Untersuchung aufgegriffen, die jetzt in der Oststraße umgesetzt wurde. Um die dabei gemachten Eindrücke festzuhalten, wurde in Kleingruppen jeweils ein Straßenabschnitt der Oststraße kartiert.

Neben der Größe der jeweiligen Geschäfte und einer Erstellung eines sogenannten „Schaufensterindex“ klassifizierten die Schüler die einzelnen Geschäfte nach Art und Häufigkeit ihres Besuchs, wobei sich eine auffällig hohe Dichte an Bekleidungsgeschäften feststellen ließ. Auch konnte durch die Untersuchung belegt werden, dass vor allem die Drogerien einen großen Zuspruch erfahren. Des Weiteren fehlen in der Innenstadt Lebensmittelgeschäfte, da es nach der Schließung des „Edeka“ vor einigen Jahren und zuletzt des „Marktkauf“ keinen Supermarkt mehr in der Innenstadt gibt.

Während die in den unteren Etagen vorzufindenden Geschäfte einen sehr einladenden Eindruck hinterließen, bemängelten die Schüler den doch oftmals relativ schlechten Zustand der Obergeschosse, die hauptsächlich als Wohnraum genutzt werden. „Ein einfacher Außenfassadenanstrich könnte schon zu einem wesentlich besseren Gesamteindruck beitragen“, konstatierten die Berufsschüler.

Ein weiterer Untersuchungsschwerpunkt galt der Frage, in welcher Weise die Bewohner der Stadt Ahlen mit dem innerstädtischen Angebot zufrieden sind. Dazu starteten die Schüler eine Befragung in der Innenstadt. Hierbei wurden die Besucher zum Beispiel gefragt, wie oft sie die Geschäfte besuchen, welche Art von Geschäften sie besuchen und wie zufrieden diese mit dem Angebot der Innenstadt insgesamt sind.

Die teils sehr emotionalen Gespräche mit aufgebrachten Bürgern brachten alarmierende Ergebnisse für die Ahlener Innenstadt aber auch für den Kreis Warendorf hervor: „Etwa 60 Prozent der Ahlener sind unzufrieden mit ihrer Innenstadt“, heißt es in der Auswertung.

Die Frage nach den Alternativstädten zeigt ein noch dramatischeres Bild für den Kreis Warendorf: So liegen die Alternativen nur zu ca. 14 Prozent im Kreis Warendorf, wovon 0 Prozent der Befragten unter 40 Jahren seine Alternative in diesem Kreis sieht. Münster, Dortmund und Hamm gelten da als am attraktivsten.

Johannes Gröger, Fachlehrer der beteiligten Schüler, fasst die gemachten Erfahrungen so zusammen: „Ursprünglich ging es bei der Untersuchung lediglich um die Einübung von fachspezifischen Techniken zur Gewinnung originärer Informationen. Die geführten Interviews zur Zufriedenheit mit der Ahlener Innenstadt haben jedoch gezeigt, wie sehr man hier ein Themenfeld berührt hat, das viele Ahlener offensichtlich sehr beschäftigt.“

