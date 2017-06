In Ahlens Kult-Keller wird es nicht mehr so düster sein, wenn zum Stadtfest die Lichter wieder angehen. Neuer Betreiber, neues Konzept, neuer Name...

Von Ulrich Gösmann

Der Name, der „Keller 13“ ablösen wird, soll noch geheim bleiben. Der des neuen Gastwirts nicht. Henning Gosda setzt mit seinem Konzept auf den Überraschungseffekt. Wiedereröffnung im Keller, der dann nur noch von seiner Lage einer sein wird, ist – wie passend – zum Stadtfest.

Was nicht niet- und nagelfest ist, hat den Keller verlassen. Allem voran das Mobiliar. Einfach nur Übernahme ist nicht. Neu-Gastwirt Hennig Gosda verpasst der Kult-Kneipe am Markt mit immer wieder wechselnden Betreibern einen auch inhaltlich frischen Anstrich. Heller soll er werden, atmosphärischer – insbesondere durch indirekte Beleuchtung. „Er erstrahlt in einem ganz neuen Bild“, sagt Gosda, der am Eck zum Marktplatz das „Stilhaus“ mit Dekoartikeln und Dingen betreibt, die das Leben daheim schöner machen.

Die Entscheidung, die Gasstätte nach dem Rückzug von Otto Maczak zu übernehmen, sei ganz spontan gefallen, sagt der Ahlener. Er setzt auf frische Erlebnisgastronomie – mit ausgefallenen Getränken und einer kleinen Küche. Kleinigkeiten soll es geben, Fingerfood, immer mal wieder wechselnd. Unten im Keller wie auch – und das ist neu – oben im Freien. „Trotz der Neugestaltung des Marktplatzes“, wie Gosda weiter erklärt. Tische und Stühle sollen zum Verweilen einladen, am Sonntagnachmittag werde es auch draußen Kaffee, Kuchen oder Waffeln geben. Öffnungszeiten – konzen­triert auf‘s lange Wochenende – zwischen Donnerstag und Sonntag. Seine Mannschaft steht. „Ein nettes, junges Team“, freut sich der neue Gastwirt auf den Start, der eigentlich schon an diesem Wochenende hätte sein sollen. Kleine bauliche Verzögerungen legen das Datum jetzt aber punktgenau auf‘s Stadtfest. Ein willkommener Anlass, um im Trubel des Großevents ein paar Stufen tiefer entspannt abzutauchen . . .