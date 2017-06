Von Christian Wolff

In der Einsatzzentrale der Feuerwehr am Konrad-Adenauer-Ring glühten am späten Dienstagnachmittag die Drähte: Aus Vorhelm wurde ein großflächiger Stromausfall gemeldet. Viele Bürger meldeten den Schaden, der direkt an die Stadtwerke weitergegeben wurde. „Es wird unter Hochdruck nach der Ursache gesucht“, sagte Michael Witkenkamp am Abend im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Ortsteil Tönnishäuschen war davon offenbar nicht betroffen. Von dort wurden jedoch Störungen im Kabelnetz gemeldet, die womöglich aber mit der Umstellung auf HD-TV zusammenhängen.