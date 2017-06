Mit einer Party, einer Messe und einem Familienfest begeht die Katholische Landjugendbewegung Ahlen an zwei Tagen ihr 60-jähriges Bestehen. Vor allem die ehemaligen Mitglieder sind zur Teilnahme aufgerufen.

Alle ehemaligen Mitglieder der Katholischen Landjugendbewegung Ahlen, aber selbstverständlich auch die jetzt aktiven Mitglieder, sind am Wochenende zum runden Geburtstag des Verbands eingeladen.

„60 Jahre KLJB Ahlen“ wird gleich an zwei Tagen gefeuert. Los geht es am Samstag, 1. Juli, mit einer Party auf dem Hof Hagemann (Pullort 16). Ab 20 Uhr wird bei guter Musik, Speisen und Getränken nicht nur in Erinnerungen geschwelgt. Dabei sollen auch Ideen für die Zukunft ausgetauscht werden.

Am Sonntag, 2. Juli, geht es um 11 Uhr auf dem Hof Vilbusch (Mallinckrodtweg 29) weiter. Zunächst wird eine Messe gefeiert. Im Anschluss folgt die Austragung eines Menschenkickerturniers. Bei weiteren Spiel- und Spaßangeboten kann ein entspannter Nachmittag verbracht werden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

An beiden Tagen können die Besucher bei einer Diaschau an vergangene Zeiten oder Selbsterlebtes denken. Die gezeigten Fotos werden außerdem zum Kauf angeboten. Der Vorstand der KLJB freut sich über zahlreiches Erscheinen bei beiden Veranstaltungen.

Das Badewannenrennen ist eines der Zugpferde im Angebot der Landjugend. Foto: Christian Wolff Das Badewannenrennen ist eines der Zugpferde im Angebot der Landjugend. Foto: Christian Wolff

Die Katholische Landjugendbewegung Ahlen wurde im Jahr 1957 durch den Zusammenschluss der Bauerschaften Alt- und Neuahlens zur zentralen Landjugend von Ahlen. Sie besteht auch heute noch aus den sechs Bauerschaften und der Stadt. Borbein, Ester, Brockhausen und Oestrich gehören zu Altahlen, während Rosendahl und Halene Neuahlen zugeordnet werden.

Die Landjugend besteht aktuell aus über 200 Mitgliedern und gehört somit zu den mitgliederstärksten Landjugendgruppen der Diözese Münster. Sie macht einen großen Teil der Jugendarbeit in Ahlen aus. Zu den Höhepunkten in ihrem Programm gehört zweifellos das Badewannenrennen auf der Werse.