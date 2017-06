Die Warnungen häufen sich – vor Starkregen. Die Stadt Ahlen will mit einer Gefährdungs- und Risikoanalyse auf die Folgen des Klimawandels reagieren. Arbeitstitel: Urbale Sturzfluten.

Von Ulrich Gösmann

Starkregenereignisse häufen sich – auch in Ahlen. Die Folge: Überschwemmungen und Sachschäden mit steigender Tendenz. Die Ahlener Umweltbetriebe wollen auf diese Folge des Klimawandels mit einer Gefährdungs- und Risikoanalyse auf der Grundlage einer Senken- und Fließweguntersuchung reagieren, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Details dazu am Donnerstag, 6. Juli, in der Sitzung des Betriebsausschusses (17 Uhr, Saal II, Rathaus).

Die Auswirkungen urbaner Sturzfluten seien von Seiten der Stadt bisher nicht explizit betrachtet worden, heißt es in der Vorlage. Die Verwaltung erinnert an die Maßnahmen, die seit dem Jahrhunderthochwasser im Mai 2001 getroffen worden und jetzt abgeschlossen seien. Bei urbanen Sturzfluten sei der Ausgangspunkt aber ein anderer: Sie entstehen nicht durch Gewässerausuferungen, sondern durch kurze, äußerst intensive Niederschläge. Straßen- und Stadtentwässerung seien überfordert, die Aufnahmekapazität der Böden ebenso. Die Folge: starke Oberflächenabflüsse.

„Diese Schadensereignisse führen immer wieder vor Augen, wie empfindlich Siedlungsgebiete gegenüber Starkregenereignissen und ihren Folgen sind“, heißt es weiter. Das Potenzial für derartige Extremwetterereignisse erhöhe sich durch die Erwärmung der Erdatmosphäre weiter. Entsprechende Untersuchungsmethoden seien im kommunalen Raum noch nicht vollständig etabliert. Durch die Festlegung von Regenrückhaltebecken habe die Stadt Ahlen im bestehenden Flächennutzungsplan aber schon einen ersten wichtigen Schritt unternommen.

In einer Bestandsanalyse sollen nun besonders gefährdete Bereiche (Bordsteinsenken, Straßentiefpunkte, erhobene Grünanlagen, etc...) ermittelt werden. Daraus ableitend die Fragen: Wie stark sind Menschen gefährdet, wie hoch wirtschaftliche Schäden, wenn die Sturzflut kommt? Wasser brauche künftig mehr Platz. Allein der Ausbau städtischer Kanalisation reiche nicht aus. Es müssten gezielt Überflutungsgebiete geschaffen werden, um die Massen durch das Stadtgebiet zu leiten. Maßnahmen könnten dabei zu stadtgestalterischen Elementen mit hohem ökologischem Mehrwert werden.