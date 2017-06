Begeistert empfangen wurde die morgens in Ennigerloh gestartete Fackelgruppe in Ahlen am Montagvormittag an der Kita „Arche Noah“. Foto: Caritas Ahlen

Nachdem Mitarbeiter und Beschäftigte des Werkes Ost in Freckenhorst die Fackel am Freitag mit dem Fahrrad zur Kita im Ludgerus-Haus nach Ennigerloh gebracht hatten und dort von den Kindern freudig begrüßt wurden, war sie über das Wochenende zum „Lummerland“ nach Ennigerloh und zum Christophorus-Haus weitergeben worden.

Am Montagmorgen war Wohnheimleiter Manfred Lensing-Holtkamp mit Kollegen und Bewohnern dann zur Fahrradtour nach Ahlen gestartet. Dort konnte die Fackel am Montagvormittag in der Kita „Arche Noah“ der kleinen Maria übergeben werden. Der Fackellauf löst nach Bericht von Caritas-Mitarbeiter Josef Hörnemann in allen Einrichtungen große Begeisterung aus, zumal die jeweiligen Fackelgruppen bei ihren Zieleinrichtungen herzlich empfangen werden und so in der recht großen Mitarbeiterschaft des Kreis-Caritasverbandes mehr Bekanntschaften entstehen. So war es auch in der „Arche Noah“, in der die Fackelgruppe und weitere Bewohner des Christophorus-Hauses eine Führung bekamen.

Nachdem die Fackel in Ahlen die Abteilungen der Freckenhorster Werkstätten Vatheuershof und „Olfe-Service“ erreicht haben wird, wird sie am kommenden Dienstag nach Beckum zur Vinzenz-von-Paul-Schule und zur Werkstätten-Abteilung Werse-Technik getragen. Es folgen weitere Stationen in Beckum und Oelde bis zum „Zieleinlauf“ auf Hof Lohmann am Abend des 30. Juni.