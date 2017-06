Eine schwerverletzte Rollerfahrerin und eine Pkw-Fahrerin unter Schock – diese Bilanz zogen Feuerwehr und Polizei nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Kampstraße ereignet hat.

Die Fahrerin eines blauen Renault wollte am Donnerstagmittag die Tiefgarage der Volksbank-Hauptstelle verlassen. Beim Abbiegen auf die Kampstraße übersah sie jedoch eine von links aus Richtung Weststraße kommende Rollerfahrerin. Der Pkw erfasste das Fahrzeug gegen 13 Uhr, wobei die Rollerfahrerin schwer verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen ins nahe St.-Franziskus-Hospital transportiert werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Kampstraße komplett gesperrt, so dass sich längere Rückstaus in der Innenstadt bildeten.