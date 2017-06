Die Brandkatastrophe von London hat auch die Bauordnungsabteilung der Stadt Ahlen beschäftigt. Stadtbaurat Andreas Mentz gibt Entwarnung: „Die Fassadenkonstruktion beider Hochhäuser ist nicht zu vergleichen mit dem Grenfell Tower“, erkennt der Erste Beigeordnete in einer städtischen Pressemitteilung keinen Handlungsbedarf.

Zwei Gebäude fallen in Ahlen unter die Kategorie „Hochhaus“. Neben dem Rathaus misst auch das Wohngebäude am Stockpiper 26 mehr als 22 Meter. Weder bei der Überprüfung der Bauakten noch bei einem Termin vor Ort seien Anhaltspunkte dafür gefunden worden, dass sich in Ahlen ein Inferno wie in der britischen Hauptstadt wiederholen könnte.

Ebenfalls überprüft: Haus Stockpiper 26. Foto: Christian Wolff Ebenfalls überprüft: Haus Stockpiper 26. Foto: Christian Wolff

An beiden Häusern seien in der Vergangenheit regelmäßig Brandschauen von Bauaufsicht und Feuerwehr erfolgt. „Mängel, die jetzt ein Tätigwerden erfordern, sind nicht erkennbar“, so Mentz. Die Fassade des Hochhauses im Ahlener Osten bestehe zum größten Teil aus Beton mit vorgehängten Waschbetonplatten. Sie verfüge über eine nur geringe Wärmedämmung.

Keine Sorgen bereiten dem Feuerwehrchef Walter Wolf die 30 Meter Gesamthöhe. Zur Rettung aus dem am höchsten gelegenen elften Geschoss brauche es im Brandfall keine Drehleiter. „Das Gebäude verfügt wie auch das Rathaus über zwei voneinander unabhängige Treppenhäuser.“ Über sie könnte die Feuerwehr die oberen Geschosse erreichen und auch die Selbstrettung der Bewohner sei möglich.

Das Rathaus wird im Rahmen einer wiederkehrenden Prüfung in bestimmten Intervallen begangen. Dabei werden alle technischen Anlagen nach den gesetzlichen Vorschriften geprüft und gewartet.