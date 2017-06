V or 100 Jahren wurde der Lions-Club International gegründet. Ein Grund zum Feiern und ein weitere Grund, Gutes zu tun. Die Lions-Clubs Ahlen-Münsterland und Ahlen-Beckum finanzieren aus diesem Grund zwei Wasserfilteranlagen im Wert von 1000 Euro, die in Notregionen in Entwicklungsländern eingesetzt werden können.

Von Ralf Steinhorst

100 Jahre alt sind die beiden Lions-Clubs aus der Region allerdings noch nicht alt. Der Lions-Club Ahlen-Münsterland wurde 2008 gegründet und wird damit im kommenden Jahr das nächste Jubiläum feiern – nämlich sein eigenes. Die Ahlen-Beckumer gibt es dagegen schon seit 1960. Beide beteiligen sich an der Spendenaktion des Lions-Clubs International, der gemäß des Jubiläums 100 Wasserfilteranlagen des Typs „Paul“ spenden will. Diese Anlagen filtern mehr als 99 Prozent der Krankheitserreger aus verseuchtem Wasser und kann täglich bis zu 1200 Liter Wasser verarbeiten und somit rund 200 Menschen versorgen. Praktisch für die Notregionen ist zudem, dass die Geräte zuverlässig ohne Energieverbrauch und auch ohne Chemikalien funktionieren. Es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe, denn auch sehr einfach bedient werden. Entwickelt wurde der Filter von der Universität Kassel.

Organisatorisch läuft die Aktion über den Bundesverband der Lions Clubs, dem über 1550 der Service-Clubs angehören. Der Bundesverband wird auch die Einsatzgebiete bestimmen, weil er entsprechende die entsprechenden Strukturen dafür hat.

Einfach helfen ist auch das Credo der Lions Clubs. Sie verstehen sich als Service-clubs, also Wohltätigkeitsclubs. So gehört der Lions Club Beckum-Ahlen der Gruppe an, die jährlich den bekannten Adventskalender verkauft und die Einnahmen später an gemeinnützige Vereine in der Region spendet.

Der Lions Club Ahlen-Münsterland tritt jedes zweite Jahr besonders im Rahmen des Gourmetmarkts in Erscheinung, wenn er das Entenrennen auf der Werse veranstaltet und ebenfalls die Einnahmen an gemeinnützige Organisationen spendet. Aber Glühweinverkäufe, oder Sammlungen auf Streuobstwiesen zur Verwertung der Früchte bessern die Finanzen auf, um bevorzugt Kinder- und Jugendprojekte zu fördern. „Wo Bedarf ist, helfen wir – das fassen wir nicht so eng“, beschreibt Werner Leifert, derzeitiger Präsident des Lions Club Ahlen-Münsterland die Aufgabe. Die Dirk Funke, Präsident vom Club Ahlen-Beckum

In den Clubs wechseln jährlich die Präsidentschaften, denn so ist gewährleistet, dass alle Mitglieder eingebunden werden. „Jedes Mitglied ist gefordert, sein Engagement mit einzubringen“, erklärt Dirk Funke, Präsident des Clubs Beckum-Ahlen. Dabei achten die Clubs darauf, dass die Mitglieder aus unterschiedlichen Berufsgruppen kommen und letztlich auch das aktive Bestreben haben, ihre Clubs aktiv zu unterstützen.