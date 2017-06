In einem Jahr soll das neue Bettenhaus am St.-Franziskus-Hospital fertiggestellt sein. Foto: Ulrich Gösmann

Genau eingepasst wurde am Donnerstag der Grundstein für das neue Bettenhaus am St.-Franziskus-Hospital. Der viergeschossige Neubau soll Mitte 2018 fertiggestellt sein und auf zwei Etagen etwa 90 Betten in modern ausgestatteten Zimmern bieten.

Von Dierk Hartleb

Im Rohzustand wirkt der Baukörper noch wie eine Trutzburg. Das soll sich aber während der nächsten zwölf Monate grundlegend ändern. Denn mit dem Neubau des Bettenhauses will das St.-Franziskus-Hospital ein neues Kapitel der Patientenversorgung aufschlagen, wie am Donnerstagnachmittag bei der Grundsteinlegung alle Redner betonten.

In den vergangenen Jahren habe sich das Franziskus-Hospital immer mehr zu einem Krankenhaus entwickelt, das neben der Grundversorgung auch Spezialdisziplinen wie Neurologie, Visceral- und Thoraxmedizin biete. Leider hinke die bauliche Entwicklung hinter der medizinischen hinterher, bedauerte Geschäftsführer Burkhard Nolte. Insofern stelle der Neubau eine deutliche Verbesserung für die Patienten dar. In dem viergeschossigen Komplex sollen etwa 90 der insgesamt 307 Betten untergebracht werden, davon 31 im sogenannten Wahlleistungsbereich. Damit würden künftig etwa ein Drittel der Patienten in den Genuss einer Unterbringung nach modernstem Standard kommen. Insgesamt investiere die St.-Franziskus-Stiftung zehn Millionen Euro, von denen nur zehn Prozent mit öffentlichen Mittel gefördert würden. Die beiden unteren Etagen werden perspektivisch für die geplante Verlagerung der Operationssäle und der Kinderklinik vorgehalten.

Fotostrecke: St.-Franziskus-Hospital Ahlen Fotostrecke Foto: Ulrich Gösmann

Der Vorstandsvorsitzende der Franziskus-Stiftung, Dr. Klaus Goedereis, ergänzte, dass auch in den zurückliegenden zehn Jahren bereits einiges neu geschaffen worden sei: So sei 2005/2006 der neue Eingangsbereich mit Kapelle entstanden; anderswo würden Kirchen geschlossen. Und 2010 habe man als wesentliche Ergänzung der medizinischen Versorgung das Ärztehaus in Betrieb nehmen können. An die Landespolitik, die durch die beiden Abgeordneten Annette Watermann-Krass (SPD) und Henning Rehbaum (CDU) vertreten war, richtete Goedereis die Erwartung, dass sie sich stärker für die Krankenhausfinanzierung engagiere.

" „Das Krankenhaus ist Herz und Seele einer Stadt.“ Rita Pöppinghaus-Voss "

Für die Stadt überbrachte Rita Pöppinghaus-Voss als stellvertretende Bürgermeisterin Glückwünsche. Das St. Franziskus sei nicht nur Krankenhaus, sondern mit seinen angegliederten Einrichtungen auch eine wichtige Aus- und Weiterbildungsstätte. „In Ahlen heißt es unser Krankenhaus“, führte Pöppinghaus-Voss aus „und nicht anonym nur das Krankenhaus.“ Sie schloss mit dem Satz: „Das Krankenhaus ist Herz und Seele einer Stadt.“

Zuvor hatten die beiden Krankenhausseelsorger Pa ter Hermann-Joseph Schwer­ brock und Pfarrerin Katrin Naechster gemeinsam eine Andacht zelebriert und den christlichen Geist beschworen, der auch in diesem Neubau herrschen sollte. Anschließend verschloss Pater Hermann-Joseph die Dokumentenrolle, die von Goedereis, Burkhard Nolte und Verwaltungsleiter Stefan Mertens gemeinsam im Grundstein deponiert wurde.