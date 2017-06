Sollten Mütter besser stillen oder doch zur Milchflasche greifen? Diese Frage ist für werdende Mütter vor der Geburt nicht leicht zu beantworten. Hilfestellung will nun das St.-Franziskus-Hospital bieten. Ab Donnerstag, 6. Juli, lädt es monatlich zwischen 18.30 und 19.30 Uhr – und dann immer am ersten Donnerstag im Monat – zu einem kostenlosen Still-Informationsabend für werdende Mütter und Väter ein.

Von Ralf Steinhorst

„Wir wollen nicht zum Stillen überreden. Die werdenden Mütter sollen sachlich entscheiden können“, hat sich Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Frauke Gieske für den Still-Informationsabend vorgenommen. Zusammen mit der Kinderkrankenschwester Birgit Peters und Hebamme Mandy Herkelmann wird sie die monatlichen Informationsabende leiten.

Frauke Gieske hat in Gesprächen festgestellt, dass die Unsicherheit bei vielen werdenden Müttern bei der Frage des Stillens groß ist. Einflüsse der vergangenen Jahrhunderte und auch die Flaschenvermarktung haben dazu beigetragen, dass Menschen oft der Meinung sind, dass das, was industriell hergestellt wird, besser sein soll. Was Frauke Gieske anders sieht. „Muttermilch ist die optimale Nährstoffaufnahme“, erklärt sie. So nimmt das Baby mit der Muttermilch beispielsweise mehr Eisen und Abwehrstoffe auf. Auch ist Muttermilch leichtverdaulich und perfekt an das Kind angepasst. Nicht nur das: Das Stillen ist auch Nahrung für die Seele und schafft Vertrauen.

Der Abend soll auch dazu dienen, sich rechtzeitig zu informieren, bevor das turbulente Endstadium der Schwangerschaft bevorsteht. Frühzeitig vor der Geburt sollen die werdenden Mütter und Väter erfahren, wie reibungsloses Stillen funktioniert. Dazu werden wichtige Fragen beantwortet: Wie oft und wann muss das Baby gestillt werden? Wie muss das Kind angelegt werden, so dass das Stillen nicht schmerzt? Wie kann die Milchbildung durch die Häufigkeit des Stillens und das Saugen des Kindes forciert werden? Auch wird mit Mythen aufgeräumt, zum Beispiel bei der Ernährung der Mutter. Das Essen von Zwiebeln oder Blumenkohl habe beispielsweise keinen Einfluss auf das Stillen. „Die werdenden Eltern sollten gehört haben, wie der Ablauf beim Stillen aussehen könnte“, ergänzte Hebamme Mandy Herkelmann.

Der Still-Informationsabend findet an jedem ersten Donnerstag im Monat im Konferenzraum 4 auf der Empore im St.-Franziskus-Hospital statt und ist kostenlos.