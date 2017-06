Von Christian Wolff

Zwei Personen sind am Freitagmorgen um 5.23 Uhr bei einem Unfall auf der Hammer Straße verletzt worden. Der Transport der Verletzten erfolgte in umliegende Krankenhäuser. Eingesetzt waren zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Feuerwehr-Wachbereitschaft wurde zur Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung des Rettungsdienstes mit eingesetzt. Um den Beifahrer, der zwar nicht eingeklemmt war, aber über starke Rückenschmerzen klagte, möglichst schonend aus dem Pkw zu retten, wurde das Dach des Autos mit Hilfe von hydraulischem Werkzeug entfernt. Der Beifahrer des Opels wurde nach Heessen in ein Krankenhaus gebracht, während der Fahrer im St.-Franziskus-Hospital stationär verblieb. Am Lkw war lediglich die Stoßstange beschädigt. Der Opel hingegen hat nur noch Schrottwert. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Um 6.40 Uhr war der Einsatz beendet.