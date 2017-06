15 290 Mal ging es im vergangenen Jahr mit Lupia an Schloss Oberwerries über die Lippe. Foto: ADFC

Über die Lippe geht‘s an Schloss Oberwerries ganz bequem mit „Lupia“. Im Juli sogar eine Stunde länger...

Der Lippeverband verlängert die Betriebszeit seiner beliebten Flussfähre „Lupia“ im Juli um eine Stunde. Sie kann daher bis 21 Uhr genutzt werden. Vom 1. bis zum 16. August wird die Betriebszeit zunächst um eine halbe Stunde gekürzt (bis 20.30 Uhr), ab dem 17. August wiederum um eine weitere halbe Stunde (20 Uhr).

Zum Hintergrund: Gemäß der Genehmigung darf die Fähre nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang genutzt werden. Mit der Anpassung der Betriebszeiten will der Lippeverband die Nutzung des beliebten Bootes abends so lange wie möglich gewährleisten.

Täglich ab 7 Uhr quert die Fahrrad- und Fußgänger-Fähre die Lippe – die Benutzung ist kostenlos. Es gibt keinen Fährmann, die Fahrgäste selbst bewegen die Lupia über die Lippe. Zur Sicherheit gilt die Regel, dass mindestens zwei Passagiere an Bord sein müssen.

Im Zuge der saisonalen Stilllegung im vergangenen Herbst hatte der Lippeverband die Zähleinrichtungen ausgewertet, demnach gab es in der Fährsaison 2016 insgesamt 15 290 Fahrten. Geht man – wie in den vergangenen Jahren auch – von im Schnitt jeweils vier Benutzern aus, haben im vergangenen Jahr 61 160 Menschen die Lippefähre genutzt. Im Jahr 2015 waren es 55 000 – Lupia verzeichnete also eine steigende Beliebtheit.