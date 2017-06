Die nächste Tasse ist da – und tut Gutes. Für den LR Global Kids Fund. Kreiert in Ahlen.

Eine erfolgreiche Charity-Aktion wird fortgesetzt: LR Health & Beauty wird zum 1. Juli die dritte Sonderedition der hochwertigen „NewWave“-Porzellantasse von Villeroy & Boch herausgeben. Pro verkaufter Tasse spendet LR zehn Euro an den LR Global Kids Fund. Der Hilfsverein fördert europaweit Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer aktuellen Lebensumstände benachteiligt sind.

Im vergangenen Jahr wurde die erste Sonderedition entwickelt, 2017 wird die Reihe mit insgesamt drei neuen Kreationen fortgesetzt. Im März kam mit der Tasse im Zistrosen-Design der zweite Henkelbecher auf den Markt. Zum 1. Juli folgt nun die dritte Sonderedition mit Aufdruck der Aloe-Vera -Pflanze.

Verantwortlich für die Entwürfe ist LR-Designerin Helena Hilgenberg aus der internen Werbeagentur LR Media Factory³ an der Zeche Westfalen Ahlen. „Ich freue mich, dass ich mit dieser Arbeit meinen Teil dazu beitragen kann, dass der LR Global Kids Fund auch künftig sein wichtiges Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche wahrnehmen kann“, betont die Designerin. Helena Hilgenberg ist bei LR auch zuständig für die Gestaltung von Katalogen und Verpackungen für die Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel. Die Sondereditionen entstehen in Kooperation mit dem Porzellan-Unternehmen Villeroy & Boch und können in den internationalen LR Märkten sowohl über selbstständige Vertriebspartner als auch im Kundenshop für 19,99 Euro erworben werden.

Bislang kamen durch die Spenden aus den ersten beiden Sondereditionen insgesamt 30 000 Euro für den LR Global Kids Fund zusammen. „Unser Ziel ist es, unser Spendenvolumen weiter zu erhöhen. Die erfolgreiche Villeroy & Boch Tasse ist dabei ein wichtiger Schritt, um die Präsenz des LR Global Kids Fund zu stärken und mehr Spenden zu generieren“, bekräftigt Dr. Thomas Stoffmehl, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von LR Health & Beauty.