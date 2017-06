Für das Mitmachen der Mädchen und Jungen von sechs Jahren – soweit sie das erste Schuljahr vollendet haben – bis zwölf Jahren ist der Erwerb des „Mammutpasses“ erforderlich. Dieser ist mit Beginn der neuen Woche aber nicht mehr in den Ahlener Schulen erhältlich. „Sorgen, in diesem Jahr keinen Ferienpass zu bekommen, muss sich allerdings bis dato noch keiner machen“, beruhigt Jugendförderin Anna Baumeister und lädt dazu ein, sich den Pass an diesem Sonntag bei der Veranstaltung „Raus in die Langst“ oder vor Ort beim Stadtfest am kommenden Wochenende zu sichern.

Darüber hinaus sind die Ferienpässe bis zum Start der „Olympischen Mammutspiele“ am 7. Juli weiterhin im Jugendamt im Rathaus an der Westenmauer sowie in den Jugendzentren zu bekommen.

Die Teilnahmegebühr am städtischen Ferienspiel beträgt wie im Vorjahr 50 Euro pro Kind, Geschwisterkinder sind für 40 Euro dabei, jedes weitere Kind für 30 Euro. Das Mittagessen kommt für einen unschlagbar günstigen Euro auf den Tisch. Im Teilnahmebetrag inbegriffen ist der Transfer auf den drei Buslinien aus Dolberg / Süden, Vorhelm und auf der „West-Ost“-Achse von der Martinschule zum Feriengelände.