Von Ulrich Gösmann

Die Leselektüre fürs Wochenende liegt schon griffbereit am Schreibtischrand. Ein Thriller und ein Krimi sollen es diesmal sein, ein psychologisches Fachmagazin und eine Illustrierte über schönes Leben in Haus und Garten. So vielseitig wie die Themen, so vielseitig sind auch die Interessen von Ewa Salamon. Sie habe einen grünen Finger, verrät sie mit einem lebensfrohen Lächeln. Und reise endlos gern durch die Welt. Vor drei Wochen landete sie beruflich im westfälischen Ahlen, um zu bleiben. Die 47-jährige Diplom-Bibliothekarin ist neue Leiterin der Stadtbücherei.

" „Ohne Buch kann ich gar nicht leben.“ Ewa Salamon "

20 Minuten Bahnfahrt trennen sie von ihrem neuen Zuhause in Unna. Aus Langenfeld, wo sie nach Stationen in Hattersheim und Burscheid als stellvertretende Leiterin in der städtischen Bibliothek arbeitete, zog sie erst im Dezember herüber – für die Liebe. Ob sie demnächst auch eine richtige Ahlenerin wird? Ewa Edyta Salamon, geboren im polnischen Lidzbark-Warminski, lacht: „Ich habe zu meinem Freund schon gesagt: Hast du noch nicht genug von Umzügen? Noch ist nicht alles ausgepackt.“ Teile ihrer Garderobe schlummern weiter in letzten Umzugskartons, nicht aber ihre Bücher. Die stehen schon in den Regalen – lang durch die Wohnung, von der Küche bis ins Bad. „Ohne Buch kann ich gar nicht leben“, gesteht die Frohnatur. Das gelte gleichermaßen fürs Berufs- wie fürs Privatleben.

Erste Leserkontakte. Ewa Salamon mag die Ahlener – schon jetzt. Foto: Ulrich Gösmann Erste Leserkontakte. Ewa Salamon mag die Ahlener – schon jetzt. Foto: Ulrich Gösmann

Ihr Lebenslauf macht Ewa Salamon zur Weltenbummlerin. Die Hälfte ihrer Jahre hat sie in Deutschland verbracht, während ihres Studiums der Psychologie, Pädagogik und Bibliothekswissenschaft in Wien und Venedig gelebt. Daher ihre Liebe zur italienischen Küche – und die Erklärung, warum ein kleines Handbuch über Risotto-Gerichte aus der Ahlener Stadtbücherei noch mit ins Wochenende geht.

" „Ich spüre Heimatgefühle.“ Ewa Salamon "

Lissabon für die Kunst, Kreta zum Entspannen, die Kreuzfahrt, um an geliebten Seetagen an Deck in einer Decke eingemummelt in einem Roman zu versinken. Zum Buch greift die Berufs-Ahlenerin auch, wenn es mittags in ihr Kleinod geht. Vor dem Heimatmuseum stehe eine lauschige Bank. Ein idyllischer Platz, um zu entspannen, um zu lesen und über die Kopfhörer Musik zu hören. Das mache die Gedanken wieder frei für Neues. Ewa Salamon ist mit ihrer Lebensgeschichte zurück in Ahlen – und schwärmt, wie es auch andere immer wieder tun, wenn sie die Stadt und ihre Bürger für sich erfahren: „Ahlen hat sehr viel Charme. Ich bin von der Freundlichkeit der Menschen und ihrer offenen Art begeistert“, schwärmt sie. Mehr noch: „Ich spüre Heimatgefühle.“ Die sich auch bei ihren Reisen an Orten einstelle, an denen sie sich wohlfühle. Ahlen gehöre jetzt auch dazu. Hier tanke sie positive Energie. Das schaffe nicht jede Stadt.

Die Stadtbücherei Ahlen. Foto: Ulrich Gösmann Die Stadtbücherei Ahlen. Foto: Ulrich Gösmann

Beruflich sieht sich die neue Leiterin der Stadtbücherei noch in der Bestandsaufnahme. Wohin mit ihr die literarische Reise geht, gern mehr dazu nach ihren ersten hundert Tagen. Ein Lob ans „nette Team“ und zum imposanten Gebäude in seiner doch so wichtigen zen­tralen Lage lässt die 47-Jährige schon einmal raus. Und auch erste Zukunftsvisionen. Die zunehmende Digitalisierung sehe sie keineswegs als Konkurrenz. „Wir gehören dazu“, sagt sie selbstbewusst. Die weitere Entwicklung sei äußerst spannend. Die Zukunft einer Bücherei sieht Ewa Salamon, die nebenbei noch promoviert, in einem offenen Treffpunkt, in einem Raum für Veranstaltungen – auch politischer Natur. Ganz interessante Impulse gebe es in Skandinavien, wie sie gerade erst in Fachvorträgen erfahren habe. Ein sehr komplexes Thema. Dass das Medium Buch bei Kindern und Jugendlichen im Zeitalter der 140-Buchstaben-Schnellmitteilungen noch ankomme, zeige der Sommer-Lese-Club. Klassiker wie Sherlock Holmes würden inzwischen als Comic herausgebracht. Da sei ganz viel in Bewegung – und spreche für das Buch, das sie um nichts in der Welt gegen Digitales eintauschen wolle.

Sherlock Holmes? Da ist es im Regal der Stadtbücherei Ahlen nicht weit bis Harry Potter. Das erste Buch, das sich Ewa Salamon zu ihrem Berufsstart in Ahlen schnappte. Und als Kind? Zwei Augen funkeln um die Wette: „Die Mumins.“ Diese kuscheligen kleinen Gestalten. Da sei auch ein Mann dabei gewesen, der gerne verreise. „Vielleicht ist dadurch ja auch meine Reiselust entstanden. . .?“