Von Ralf Steinhorst

Die Lücken bei der Nutzung von kostenlosen WLAN im Innenstadtbereich sind nun weitestgehend geschlossen. Am Freitag nahmen die Stadtwerke Ahlen auf dem Bahnhofsvorplatz im Bereich der Fahrradständer einen weiteren Hotspot offiziell in Betrieb.

Das ist dann der bereits elfte Zugangspunkt, nachdem schon in der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz und an der Stadtbücherei die ersten Hotspots für kostenloses Internetzugang gesorgt hatten. Die zwei neuen Router sind am Gebäude der Taxizentrale im Bereich der Fahrradständer angebracht. „Jetzt sind alle zentralen Aufenthaltsbereiche abgedeckt“, freut sich Stadtwerke-Vertriebsleiter Thorsten Hatton, dass nun auch der Bahnhofsvorplatz einbezogen ist.

Carlo Pinnschmidt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) findet es gut, dass auch diejenigen, die in Ahlen mit dem Zug ankommen, sofort das kostenlose WLAN nutzen können. „Vom Bahnhof raus kann man sich direkt in die AhlenApp einwählen und sich das Stadtfestprogramm runterladen“, dachte der Stadtmarketingleiter schon an das kommende Großereignis am übernächsten Wochenende. Aufkleber weisen die ankommenden Bahnfahrer direkt auf den neuen Hotspot hin.

Den Blick aufs Ganze richtet dagegen Robert Reminghorst von der Stadt: „Freie WLAN-Nutzung gehört zur öffentlichen Infrastruktur.“ Deshalb sei man bei der Verwaltung auch froh darüber, dass die Stadtwerke diesen neuen Hotspot eingerichtet haben. Darüber hinaus ist man auch ständig in Gesprächen darüber, wie das Internet weiter optimiert werden kann, weil das heute ein wich­­ tiger Wirtschaftsfaktor ist.

Zurzeit sind keine weiteren Hotspots von den Stadtwerken geplant. Sie zeigen sich aber gegenüber guten Vorschlägen auch nicht verschlossen, wie Thorsten Hatton sagt. Um den Bereich um die Fahrradständer auf dem Bahnhofsvorplatz nicht nur technisch gut aussehen zu lassen, haben die Stadtwerke auch gleich die Werbebanden neu beklebt. Ein Slogan dabei: „Wir bieten Lebensqualität.“