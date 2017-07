Und dies beginnt am samstäglichen Familiennachmittag mit einem fulminanten Live-Konzert der coolen Kinderrockband „ Pelemele“ (ab 15 Uhr). Die vier Kölner Picco, Flo, Andreas und David nehmen ihr kleines und großes Publikum mit auf eine musikalische Abenteuerreise: Mal rocken sie mit lauten Gitarren, mal gibt’s fetten Hip-Hop oder auch mal eine zarte, soulige Ballade. Da grooven die Hummeln, sausen die Seifenkisten und rocken die Frühstücksflocken. Eine Herde tanzender Elefanten und einige durchgeknallte, ausgebrochene Zootiere sorgen für Aufruhr. Es gibt einen Stinkefuß-Wettbewerb und Eltern und Kinder werden zu lustigen Monstern ausgebildet. Viel Witz und Musik, die in die Beine geht – zum Mitrocken, Mittanzen, Mitspringen und Mitklatschen! Eine bunte Mischung eben – und genau das bedeutet „Pelemele!“: französisch für „Mischmasch“. Wo und wann, wenn nicht hier und bei dieser Gelegenheit, sollten Ahlens Viertklässlern die lang ersehnten „Kulturstrolche“-Diplome verliehen werden?

Sehr poetisch geht es mit dem Straßentheaterstück „Der Vogel des Monsieur Prévert – ein Stück Sommer“ der Hör- und Schaubühne weiter (ab 16.15 Uhr und 18.45 Uhr). Präsentiert wird ein bunter Reigen aus zauberhaften Bildern und kuriosen Situationen, die auf eine Reise in die Tiefen der Fantasie einladen. In einer Mischung aus Pantomime, Jahrmarktstreiben und Bühnenpoesie entsteht ein leichtfüßiges Stück, das Kinder genauso wie Erwachsene entzückt. Spektakulär, clownesk und extrem akrobatisch heizt das Artistenduo „The Flying Dutchmen“ das Publikum mit einer schier atemberaubenden Performance im Anschluss ordentlich ein (ab 17.30 Uhr und 19.15 Uhr).

Außerordentlich spannend ist auch der Stadtfestsonntag, dessen Auftakt von zwei Ahlener Grundschulen gestaltet wird. Die Kinder der Klasse 3b der Marienschule werden auf Hexenbesen und in schaurigen Kostümen ihren „Tanz der Gewitterhexen“ aufführen. Direkt danach werden die tanzbegeisterten Schülerinnen und Schüler der Tanz- AG der Don-Bosco-Schule den Marktplatz rocken. Zu dem Lied „Flash mich“ von Mark Forster werden sie dann so richtig abgehen.

Attraktiv für das Familienpublikum sind außerdem die Aufführungen des „Kazibaze Theaters“ (ab 14.45 Uhr und 16.15 Uhr). In dem Kindertheaterstück „Absender Unbekannt“ wünscht sich Rita nichts so sehr wie einen richtigen Brief. Und eines Tages bekommt sie ihn: einen Brief mit unbekanntem Absender! Doch wer hat diesen Brief geschrieben? Mit Hilfe des Postfachschalterbeamten Fritz begibt sich Rita auf die Suche nach „Absender Unbekannt“ und findet ihn dort, wo sie ihn am wenigsten vermutet hatte. Ein lustiges Schauspiel- und Zirkusstück für die ganze Familie. Aber auch „The Flying Dutch­men“ werden am Sonntagnachmittag (ab 13.15 Uhr und 15.30 Uhr) kein Auge trocken lassen und wieder begeistern.

Einen großen Spaß für die Kleinsten verspricht außerdem die Ahlener Puppenbühne „Valentino“ mit ihren Vorführungen auf dem Marienplatz am Samstag und Sonntag – jeweils um 14, 15, 16 und 17 Uhr.

Darüber hinaus findet der traditionelle Kindertrödelmarkt am Stadtfestsonntag von 8 bis 18 Uhr zwischen Marienkirche und Gerichtsstraße statt. Zudem ist von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt.

Weitere Informationen zum Stadtfest-Programm gibt es beim Kulturbüro der Stadt Ahlen unter Telefon 59-472 sowie unter www.ahlen.de.