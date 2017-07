Auf die Fertigstellung des Rohbaus stießen Doris Schweer und Michael Tölle von Gosda Bau sowie Zimmermeister Matthias Bartmann an (v.l.). Foto: Ralf Steinhorst

Im Januar war Baubeginn, am vergangenen Freitagnachmittag Richtfest – der Bau der neuen Wohnanlage am Westfalendamm 24 schreitet voran. Zum Ende des Jahres ist die Fertigstellung geplant.

Von Ralf Steinhorst

„Für des Bauwerks Wohlgelingen sei zuerst vor allen Dingen uns’rem Herrgott Dank gespendet, er hat all‘ Unheil abgewendet“, brachte Zimmermeister Matthias Bartmann von der Zimmerei Bartmann in Sendenhorst seinen Richtspruch aus und bat um den Segen für das Haus und seine zukünftigen Bewohner. Zusammen mit Vertriebsleiterin Doris Schweer und Bauleiter Michael Tölle von Gosda Bau sowie weiteren Gästen stieß er anschließend auf das Wohl der neuen Eigentümer und Mieter an.

Die Wohnanlage besteht aus einem Doppelhaus, in dem zwölf Eigentumswohnungen untergebracht sind, die zwischen 85 und 91 Quadratmeter groß sind. Das Objekt ist barrierefrei erschlossen, in jeder Doppelhaushälfte befindet sich ein Aufzug. Die Wohnungen sind mit großzügigen Balkonen in Süd-/Westausrichtung versehen.

Im Untergeschoss bietet ei­ne Tiefgarage Platz für zwölf Fahrzeuge, zusätzliche Stellplätze sind überirdisch in vier Garagen vorgesehen. Die Wohnanlage ist mit der Energieklasse A+ ausgewiesen, geheizt wird mittels einer Luft-Wärme-Pumpe. Um Heiz- und Warmwasserspitzen abzufangen, steht eine leistungsstarke Gas-Brennwert-Therme zur Verfügung.

„Das Beste ist die Kombination aus der stadtnahen Lage und dem Wohnen mit Blick auf die parkähnliche Gartenanlage“, stellt Doris Schweer fest.