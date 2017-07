Ahlen -

Für 108 Absolventen aus dem Wirtschaftsgymnasium, der Höheren Berufsfachschule und der Berufsfachschule des Berufskollegs St. Michael ging am Samstagvormittag ein Traum in Erfüllung. Sie erhielten in der Aula der Schule nach erfolgreicher Abschlussprüfung ihre Entlasszeugnisse.