Einen sanften Klaps auf den Popo gab stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss beim Eröffnungsrundgang dem „Berliner Bären“ am „Platz der Städtepartnerschaft“. Foto: Peter Harke

Nach einjähriger Bauzeit ist am Samstag der in weiten Teilen umgestaltete „Berliner Park“ seiner neuen Bestimmung als Sport- und Freizeitpark übergeben worden. Die Angebote wurden von den Bürgern, die der Regen nicht fernhielt, ausgiebig getestet.

Von Peter Harke

5000 Kubikmeter Boden wurden bewegt, 365 Tonnen Quarzsand, 140 Kubikmeter Hackschnitzel und 700 Kubikmeter Lehm verarbeitet, 1800 Meter Kabel verlegt. Gekostet hat der ganze „Spaß“ 1,2 Millionen Euro. Die Zahlen, die Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Samstagvormittag im Foyer des Parkbades auflistete, waren zweifellos beeindruckend, blieben zunächst aber abstrakt.

Was sich dahinter verbirgt, konnten die Gäste der offiziellen Einweihung des „Berliner Parks“ erst beim anschließenden Rundgang so richtig erfassen. Und das rief durchweg Begeisterung hervor, bei einigen Bürgern, die sich der Führung durch den Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, Bernd Döding, anschlossen, aber auch die eine oder andere skeptische Nachfrage. Wer „das denn alles pflegen“ solle, erkundigte sich ein älterer Mann. Döding beruhigte ihn: „Das machen wir schon.“ Es sei eine Extra-Kolonne für diese Aufgabe eingerichtet worden. Und „Blümchen“, die eine Seniorin vermisste, kämen auch noch, versprach Döding. Jetzt, im Hochsommer, könne man nicht pflanzen. Im Herbst werde einiges auch an Bäumen und Sträuchern hier und da noch ergänzt.

" „Ahlen wird noch schöner.“ Landrat Dr. Olaf Gericke "

Landrat Dr. Olaf Gericke gefiel der „neue“ Park gerade wegen seiner Weite und Offenheit: „Tolles Konzept!“ Als „vorbildlich“ lobte er insbesondere die auch im Zuge des Hochwasserschutzes durchgeführten Renaturierungsmaßnahmen, die der Kreis als untere Wasserbehörde intensiv begleitet habe. „Sieht so aus, als ob das seit Jahrhunderten ein natürlicher Bachlauf wäre“, staunte Gericke beim Passieren eines umgeleiteten, schon üppig bewachsenen Regenwasserkanals.

Wie Bernd Döding berichtete, wurden am Werseufer bereits die ersten Graureiher gesichtet, und auch die vielen Kleinstlebewesen, die die Mitglieder des Angelsportvereins mit Käschern aus dem Nebenarm holten und den Besuchern durch eine Lupe zeigten, deuten auf eine verbesserte Gewässerqualität hin. Es sei zwar schade um den alten Teich, meinte der 2. Vorsitzende Felix Schwarte, aber die Werse werde sicher langfristig profitieren.

Stadtbaurat Andreas Mentz hob hervor, dass Zeitplan und Kostenrahmen eingehalten wurden. Verwaltung, externe Planungsbüros und Baufirmen hätten „Hand in Hand gearbeitet“. Stadtwerke-Chef Hans Jürgen Tröger stellte spontan in Aussicht, noch drei zusätzliche Trimmgeräte zu spendieren.