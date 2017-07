Die Resonanz auf das „1. Dolberger Rudelsingen“ übertraf die Erwartungen bei weitem. Mehr als 50 Dorfbewohner und auch einige auswärtige Gäste stimmten am Freitagabend an der Lambertikirche bekannte Volkslieder und Schlager an.

Von Ralf Steinhorst

Gespannt war das Vorbereitungsteam vom Familienzentrum St. Lambertus gewesen, wie viele Menschen denn wohl zum „1. Dolberger Rudelsingen“ kommen würden. Die Resonanz war überwältigend. Mit viel Freude sang der „Projektchor“ am Freitagabend auf dem Dorfplatz zu Füßen der Lambertikirche die Lieder mit, die Chorleiter Martin Göcke ausgesucht hatte.

Erst mal abwarten, was hier so passiert, dachten sich zunächst offenbar die Dolberger, die nach und nach am Ort des Geschehens eintrudelten. Doch der Bitte von Familienzen­trumsleiterin Gaby Hempelmann, die vorderen Reihen besser zu füllen, kamen die Sangeswilligen sofort nach. „Es wäre schön, wenn Sie in einer Stunde mit einem wohligen Gefühl nach Hause gehen“, sprach Hempelmann ihre Hoffnung aus und war von der großen Anzahl der Sänger überrascht. Sie hatte mit 40 bis 50 Personen gerechnet, es wurden deutlich mehr. Für die Älteren standen auch Klappstühle bereit. Die Sänger kamen nicht nur aus dem Lambertusdorf selbst, auch aus Ahlen und sogar Hamm gesellen sich stimmkräftige Teilnehmer dazu.

Gut gelaunt zeigte sich auch Wolfgang Miklowotz aus Bockum-Hövel, der von der Veranstaltung in der Zeitung gelesen hatte. „Super, ganz toll!“, reflektierte er, denn er war auch gekommen, um sich Anregungen zu holen für das Rudelsingen, das er selbst in der Adventszeit in Bockum-Hövel veranstalten will. Vielleicht kommen ja dann auch einige Dolberger rüber. Miklowotz würde sich freuen.

Ein umfangreiches Repertoire hatte Martin Göcke zusammengestellt, 31 Lieder fanden sich auf den Zetteln mit den Texten wieder, die verteilt wurden. Das kleine Manko, dass aufgrund der unerwarteten Teilnehmerzahl die Zettel schnell vergriffen waren, fiel nicht ins Gewicht. So rückte man noch enger zusammen und die Frage Martin Göckes, „Macht es Sinn, mit euch zu singen?“, beantwortete sich von selbst. Bei „Marmor, Stein und Eisen bricht“ von Drafi Deutscher, Reinhard Meys „Über den Wolken“, Nenas „99 Luftballons“ oder „Let it be“ von den „Beatles“ wurde nicht nur kräftig mitgesungen, sondern auch mitgeklatscht. Martin Göcke begleitete den Chor dabei auf seinem E-Piano.

Gaby Hempelmann zeigte sich während des Singens gegenüber unserer Zeitung hochzufrieden. Alle Altersgruppen seien gekommen, die Besucherzahl sei wesentlich größer als erwartet – das Ziel sei voll erreicht worden: „Die sind alle zufrieden!“ Eine Wiederholung dieser Veranstaltung ist demnach nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sehr wahrscheinlich.