Geschafft: Nach zwölf Jahren „Schulbankdrücken“ halten die Abiturienten des Jahrgangs 2017 am Städtischen Gymnasium am Ende der Entlassfeier in der Aula ihre Zeugnisse in den Händen. Foto: Ann-Christin Frank

„Man wird nicht von alleine erwachsen, sondern muss etwas dafür tun“, so die Worte des Oberstufenkoordinators Karl-Heinz Schmitz zur Entlassung der Abiturienten des Städtischen Gymnasiums. Die Aufgabe der Abiturenten habe in den vergangen acht Schuljahren darin bestanden, sich zu qualifizieren und die eigenen Ressourcen zu nutzen.

Von Ann-Christin Frank

Mit dem Tag der Zeugnisübergabe sei nun die Zeit des Umbruchs gekommen. Das gewohnte Umfeld müsse verlassen werden und jeder einzelne mache sich auf, seine individuellen Wege in die Gesellschaft zu finden. Diese würden nicht immer einfach sein, denn „die Welt da draußen ist voller Raubkatzen“, sagte die kommissarische Schulleiterin Dr. Anne Giebel in ihrer Festrede am Samstagvormittag in der Aula und spielte dabei auf das Cover des Programmheftes ab. Dieses ziert eine Zeichenstudie von Nele Heuser, die den Titel „Katz und Maus“ trägt.

In Zeiten von Fake-News und schnell verbreiteten Worten sei es umso wichtiger, sich auf die eigene Besonnenheit zu konzentrieren. „In einer Welt, die vom schnellen Wandel geprägt ist, bedarf es Menschen mit Weitblick“, so Giebel. Und diesen hätten die Abiturienten in ihrer Schulzeit mehr als einmal unter Beweis gestellt. „Mit Mut und Courage haben sie sich für die Rechte von Minderheiten eingesetzt und das Städtische Gymnasium zu eine Schule der Vielfalt gemacht. Bewahrt euch diese kulturelle Offenheit, denn die Gesellschaft braucht euch“, sagte Giebel.

" „Träumt groß, arbeitet hart, denkt selbstständig und macht aus eurem Leben etwas Außerordentliches.“ Matthias Harman "

Das richtige Training, um auf den neuen Lebensabschnitt optimal vorbereitet zu sein, haben die Abiturenten in den vergangenen Jahren er­halten. Nicht umsonst heißt ihr Abi-Motto „Abizeps – 12 Jahre Schulbankdrücken“. Nach der neu erlangten Freiheit und Eigenverantwortung gehe es vor allem darum, es sich nicht in der Gleichgültigkeit gemütlich zu machen, so der Vertreter der Stadt Ahlen, Matthias Harman, in seiner Ansprache. „Träumt groß, arbeitet hart, denkt selbstständig und macht aus eurem Leben etwas Außerordentliches“, so der Appell des Schul- und Kulturausschussvorsitzenden an die Abiturenten.

Bevor es zur finalen „Siegerehrung“ – der Zeugnisübergabe – kam, sorgten Paolo Cipolla und Dominik Gerwens noch mit ihrer In­ter­pretation von Green Days „Time of your life“ für musikalische Untermalung.

Besonders ausgezeichnet wurden die Jahrgangsbesten: Steffen Brieke, Frederik Rohkrähmer, Lennart Stüker und Philline Wernke. Darüber hinaus wurde Moritz Ostgen für sein kulturelles Engagement geehrt. Der Abiball am Abend in der Stadthalle bildete den krönenden Abschluss dieses Tages (Bericht folgt.)