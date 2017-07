Jetzt beschreiten sie einen neuen Weg: 67 junge Frauen und Männer erhielten am Freitag ihre Abschlusszeugnisse der Overbergschule.

67 Zehntklässler sagten am Freitagabend der Overbergschule Adieu. Im Hof Münsterland feierten sie ihren Abschluss und nahmen ihre Zeugnisse entgegen.

Unter dem Motto „Ich gehe meinen Weg“ feierten die drei Abschlussklassen der Hauptschule. „Jeder geht seinen eigenen Weg“, erklärte Konrektorin Claudia Tennstedt in ihrer Ansprache. Dieser könne manchmal steinig und krumm sein oder geradlinig und leicht. „Gehen Sie ihn so gut, wie sie können und stellen Sie sich der Verantwortung“, forderte sie die jungen Menschen auf. Nachdem sie die Jahre kurz hatte Revue passieren, gab sie ihren Schülern noch etwas mit: „Seien Sie selbstbewusst im Vertrauen auf Ihre Stärke und Ihr Wissen, denn Sie sind gut, so wie Sie sind.“

Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss hatte für die Jugendlichen einige Empfehlungen. Im Leben müssten Spielregeln eingehalten werden, ein gutes Rüstzeug habe die Schule mitgegeben. „Verlieren Sie nie die Gabe, sensibel zu erkennen, wo Ihr Platz im Leben ist. Wählen Sie einen Weg, der Ihren Gaben und Neigungen entspricht und Ihnen Freude bereitet“, forderte sie auf.

Klasse 10 A1 Klasse 10 A1

Schulpflegschaftsvorsitzende Birgit Schiek sprach Schule und Schülern anerkennende Worte aus. „Der Schule ist es gelungen, harmonische Persönlichkeiten zu entlassen.“ Schülersprecher Celal Üstün sprach von einer Zeit, die nicht immer leicht gewesen sei, aber auch Spaß und Gemeinschaft gebracht habe.

Klasse 10 A2 Klasse 10 A2

Auf dem Programm standen auch die Ehrungen der drei besten Schüler des Jahrgangs. Geehrt wurden Andriana Heimann (Klasse 10 A1), Sara Üstüner (Klasse 10 A2), Michelle Friedl und Atakan Aydin (Klasse 10 B). Ein iPad, gestiftet von der Sparkasse für die besten Noten in den Naturwissenschaften, erhielten Atakan Aydin und Andriana Heimann und für soziales Engagement Eva-Marie Röhr, die in den all den Jahren durch Kommunikation und Einsatz für viel Frieden gesorgt hatte.

Von den 22 Schülern der Klasse 10 B (Fachoberschulreife) erreichten acht die Qualifikation fürs Gymnasium.

Hausmeister Uwe Krauskopf dankte den Schülern Janis Lohmann, Josef Heimann, Marvin Rähmisch, Chris Merkle und Hendrik Vetter für die vielen Stunden, in denen sie ihn ehrenamtlich unterstützt hatten. Nette Worte fand er auch für den gesamten Jahrgang, der sich stets respektvoll verhalten habe.