Von Peter Schniederjürgen

„Das war‘s – möge die Zukunft mit uns sein“ – so lautete das Motto des letzen Entlassjahrgangs der Städtischen Realschule. Die buchstäblich letzten 176 Realschulabsolventen versammelten sich am Freitag in der Aula ihrer nun in die Sekundarschule übergegangen Schule. Ausgelassene Stimmung, Wehmut und Hoffnung prägten die Stimmung der Schüler, aber auch des Kollegiums und nicht weniger Eltern.

Gar kritisch war denn auch das Abschiedswort der Schülersprecherinnen. Launig, aber mit durchaus bissigem Unterton rechneten Berfin Altunel und Begüm Yenliez mit den Versäumnissen der auslaufenden Schule ab. „Wir waren eine vergessene Schule, auch die Versuche die Bezirksregierung, auf uns aufmerksam zu machen, scheiterten leider“, bedauerte Berfin Altunel. Wenn auch die vielen Freistunden den lockeren Gemütern durchaus zu pass gekommen seien, hätten die Schüler doch die zwangsläufigen Defizite zur Zentralen Abschlussprüfung gefürchtet. „Denn hier schlugen die versäumten Stunden gnadenlos durch“, sagte Begüm Yenliez. Doch die Sprecherinnen lobten ebenso den tollen Zusammenhalt von Lehrern und Schülern. „Sie haben alles getan, was Sie konnten, um das Fehlenden auszugleichen.“ Dabei, so Begüm Yenliez, „waren sie schon eine chaotische Truppe“.

Dieser Truppe zollte auch Bürgmeister Dr. Alexander Berger seinen Respekt. „Sie sind eine außergewöhnlicher Jahrgang, mit Ihnen endet ein Kapitel der Ahlener Schulgeschichte“, nahm er Bezug auf das Ende der Realschule. So sei das Abschlusszeugnis nicht nur eine Notenbescheinigung, sondern ein zeithistorisches Dokument: „Denn Sie mussten Ihre Meriten an einer Schule in Auflösung verdienen.“

Mit der Geschichte der vergangenen Jahre an der Realschule befasste sich Schulleiter Fabian Blech, natürlich analog zu dem Motto frei nach „Star Wars“. Er teilte die Schuljahre in Episoden ein und schloss mit der Episode zehn: die letzten Realschul-Ritter. „Das war‘s – für die Realschule, aber für euch noch lange nicht, das war‘s mit erst einem von vielen hoffentlich noch spannenden Lebensabschnitten“, schloss der Schulleiter und gab seinen Schützlingen eines mit auf den Weg: „Möge die Zukunft mit euch sein – egal welchen Weg ihr einschlagen werdet.“

Auf diese Möglichkeiten machte die Schulpflegschaftsvorsitzende Claudia Krefft aufmerksam. Positiv in die Zukunft schauen und Chancen ergreifen war der Tenor ihrer Worte: „Nie zuvor standen jungen Menschen so viele Wege offen wie heute, nutzt sie, wenn ihr ein gutes Gefühl habt“, empfahl sie den Absolventen.

Es folgte die Übergabe der Zeugnisse und die Auszeichnungen der Klassenbesten. Hier konnte Fabian Blech von der Sparkasse gestiftete iPads an die leistungsstärksten Schüler übergeben. Zum Schluss schloss Blech mit einer Bitte an die Eltern: „Tugay Merdivan hat uns musikalisch begleitet. Dafür ist er zum Üben in die Schule gekommen, denn er hat kein Klavier. Wer also eines hat und es nicht mehr braucht: Bitte bei uns melden.“