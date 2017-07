Von Reinhard Baldauf

Die Bereicherung durch auswärtige Gruppen beim Fest der Kulturen am Sonntag im Stadtpark kam gut an. Bewunderung rief beispielsweise die „Tamilische Gruppe Münster“ hervor – besonders für ihre Kostüme. Viel Tanz stand auf dem Programm. „Es ist schon toll, was es hier zu hören gibt“, meinte Norbert Hoffmann zur Musikauswahl. Und damit stand er nicht alleine.

Nicht nur auf der Bühne wurde so einiges geboten. An den Ständen verschiedener Institutionen wurde gespielt und gewonnen. Glücksräder und Dosenwerfen zogen die jungen Besucher magisch an. Dies galt gleichermaßen für die Stände mit Süßigkeiten. Überhaupt war das Speiseangebot vielfältig. Fernöstliche Köstlichkeiten gab es beim Förderverein für Flüchtlinge. Die zahlreichen in Ahlen lebenden Filipina hatten fleißig gekocht. Aber auch eine philippinische Tanzgruppe zeigte ihr Können. Tanz boten ebenfalls das Juk-Haus, das Lettische Zentrum Münster, sowie das Awo-Familienzentrum und die Palästinische Gemeinde zu Dortmund. Mit „Afir“ kam auch türkischer Tanz auf die Bühne.

Fotostrecke: „Ahlen zeigt Flagge“ Fotostrecke Foto: Reinhard Baldauf

Durch das Programm führte Sascha Demant, der sich auch als Sänger gut machte. Daneben gab es noch zweimal Kaspertheater der Valentino-Puppenbühne für die jungen Besucher.

Bei der offiziellen Eröffnung am Mittag forderte der Initiator von „Ahlen zeigt Flagge“, Dietmar Zöller, dazu auf, gegenseitig die Kultur zu respektieren. In einer Stadt wie Ahlen mit 111 Nationen sei dies wichtig.

„Das ist wirklich gelebte Integration“, lobte Schirmherr Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der sich sicher war: „Das Positive überwiegt in Ahlen.“ Sein Dank galt allen Beteiligten für deren Beiträge und Innosozial für die Organisation.

Die neunte Auflage von „Ahlen zeigt Flagge“ bezeichnete die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass (SPD) als ein „herrliches Fest der Nationen“. Das „Fest der Kulturen“ sei schon Brauch in der Wersestadt und damit eine Institution. Ihr Dank dafür galt Innosozial. Gerade den Bereich der Integration werde sie weiter besonders unterstützen und sehen, dass „genügend Geld da ist – auch jetzt in der Opposition“.

„Es ist toll, dass auch bei einem solchen Wetter so viele gekommen sind, um Integration zu leben“, freute sich der Vorsitzende des Integrationsrats Ilkay Danişmaz. „Das Miteinander, sich gegenseitig zu kennen, ist ein unverzichtbares Fundament für das verständnisvolle Zusammenleben in unserer Stadt“, erklärte Danişmaz und fügte an: „Nicht in allen Städten werden diese Begegnungen so gut gepflegt wie in Ahlen.“

Der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup (SPD) sah das Zusammenleben der Nationen in Ahlen ebenfalls als beispielhaft an. Zusammen mit seiner Landtagskollegin Watermann-Krass machte er sich nach der Eröffnung auf den Weg, um die verschiedenen Stände zu besuchen. Lange führten die beiden Politiker bei türkischem Tee Gespräche im Pavillon des Islamischen Jugendzentrum.