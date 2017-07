Von Dierk Hartleb

Als Richterin Henningsen nach fast fünfstündiger Verhandlung mit mehrfacher Unterbrechung am Montag im Amtsgericht das Urteil verkündete, war eines klar: Damit geben sich der Angeklagte und sein Rechtsanwalt nicht zufrieden. Letzterer hatte sogar auf Freispruch für seinen Mandanten plädiert, nachdem der Staatsanwalt eine Geldstrafe in Höhe von 7200 Euro gefordert hatte. Das Gericht ging über diese Forderung noch hinaus und verurteilte den 30-jährigen Soldaten zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten und zusätzlich zur Zahlung von 2000 Euro an die Landeskasse.

So richtig erinnern konnten oder wollten sich die Zeugen an die Geschehnisse, die sich am Vorabend und in der Nacht zum 23. November 2016 im DJK-Heim am Lindensportplatz abgespielt haben, nicht. Zwar berichteten alle Zeugen, die an der privaten Feier teilgenommen hatten, übereinstimmend von beträchtlichen Alkoholmengen, die die Absolventen der Grundausbildung konsumiert hätten, aber dass es dabei auch zu strafrechtlich relevanten Handlungen durch den angeklagten Hauptfeldwebel wie Körperverletzung durch einen Tritt in die Weichteile eines Untergegebenen oder das Ablecken der Wange einer Soldatin gekommen sein soll, war niemandem aufgefallen.

Auch dem Clubwirt und seiner Mitarbeiterin nicht. Wohl aber, dass der Angeklagte in unangemessener Weise „herumgebrüllt“ habe. Dabei habe die Feier ganz zivilisiert begonnen, sei aber dann zunehmend aus dem Ruder gelaufen. Ob dafür auch der angeklagte Unteroffizier mitverantwortlich war, der angeblich einen Untergegebenen angewiesen hatte zu trinken, oder ob der Betreffende nicht selbst mit dem festen Vorsatz gekommen war, sich zu betrinken, ließ sich nicht eindeutig klären. Nachdem er Bier und Whisky nur so in sich hineingeschüttet habe, habe er, so der Wirt, nach einiger Zeit seine Mitarbeiterin angewiesen, nur noch alkoholfreies Bier auszuschenken,

„Um 12 Uhr habe ich die Musik ausgestellt“, gab der Gastronom im Zeugenstand zu Protokoll, nachdem einige der Beteiligen angefangen hatten, mit Gummibärchen und anderem Essbaren um­herzuwerfen. Er habe die noch verbliebenen Teilnehmer der Feier herauskomplimentiert. Als er gegen 0.30 Uhr die Lokalität verlassen habe, sei auf der Friedrich-Ebert-Straße die Polizei gewesen, weil einige der angetrunkenen Gäste vorbeifahrende Autos angehalten hatten. Den „abgefüllten“ Soldaten hatten zuvor schon zwei Kameraden auf Geheiß des Angeklagten in ein Taxi verfrachtet und ihn einigermaßen heil in die Kaserne gebracht. Der Hinweis von Anwalt Steffen, dass diese Tatsache für die Fürsorglichkeit seines Mandanten spreche, fand beim Gericht und Richterin Henningsen kaum Gehör, zumal der Anklagepunkt der versuchten Nötigung fallen gelassen wurde.

In ihrer Urteilsbegründung nahm Henningsen Bezug auf das Wehrstrafrecht, das für Körperverletzung wie den Tritt in den Unterleib eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten vorsehe. Für das entwürdigende Verhalten gegenüber der Soldatin und dem Untergebenen, der seinen Fahrzeugbrief verloren hatte, gab es jeweils 30 Tagessätze, zusammen gezogen fünf Monate Freiheitsstrafe, die wegen bisheriger Unbescholtenheit zur Bewährung ausgesetzt wurde, und besagte 2000 Euro Geldstrafe obendrein.

Das Schlusswort hatte der Angeklagte: „Die Arbeit, die ich hier gemacht habe, fehlt mir“, erklärte er. Und während seiner aktiven Zeit – er ist seit geraumer Zeit vom Dienst suspendiert – habe sich niemand bei ihm beschwert.