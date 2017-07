Möglichst bunt soll sie, möglichst wetterfest muss sie sein – diese Anforderungen an die Stadtfest-Deko, die Britta Peine aus dem städti­schen Kulturbüro formuliert, erfüllen die Requisiten, die in diesem Jahr über dem Marktplatz baumeln, ganz sicher. Schon Montagmittag, als erst knapp die Hälfte von 150 Luftmatratzen in Gestalt übergroßer Flip-Flops an den kreuz und quer zwischen den Häusern verspannten Seilen befestigt war, bot sich ein farbenfrohes Bild, das Urlaubsgefühle weckt – und die nötige Partylaune für das dreitägige Kulturfestival, welches ab Freitag mit Top-acts wie Gil Ofarim und Henning Wehland aufwarten wird.

„Sieht cool aus“, fand Jenny Hartmann, die vor ihrem „Café Stubs“ entspannt beim Aufbau zusah. „Fehlt nur noch der Pool.“ Gegen eine Abkühlung hätten Andreas Brandherm von den Stadtwerken und Stefan Krampe von den Ahlener Umweltbetrieben auch nichts einzuwenden gehabt, denn nach dem verregneten Wochenende gewann die Sonne überraschend schnell wieder an Strahlkraft. Die Männer trösteten sich mit der exklusiven Aussicht aus ihrem Hubsteiger. Von oben, meinte Brandherm , wirke das Ganze noch eindrucksvoller. Stimmt.