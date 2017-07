Der Schul- und Kulturausschuss traf sich in der Paul-Gerhardt-Schule und besichtigte die neue Raumgestaltung. Die kam gut an. Aber es gab auch einen Kritikpunkt.

Von Sabine Tegeler

„Wir sind drin. Wir haben geackert.“ Julia Beier, Schulleiterin der Paul-Gerhardt-Schule gab den Mitgliedern des Schul- und Kulturausschusses am Montag einen Einblick in die vergangenen Wochen, in denen die Grundschule vom Stephansweg in die ehemalige Johanna-Rose-Schule an der Harkortstraße umgezogen war. Nils Kruse, Architekt beim Zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt, lieferte bei der Begehung dazu die baulichen Fakten.

Bei den Ausschussmitgliedern stießen die Ergebnisse auf positive Resonanz. Bis auf eine Tatsache, die Petra Pähler-Paul ( Die Grünen) aufstieß: „Zumindest das Erdgeschoss hätte barrierefrei sein können.“ Bei einem solchen Umbau wäre es sicher ein Leichtes gewesen, darauf zu achten. Sie forderte Nachbesserung.