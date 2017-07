Von Ralf Steinhorst

Nach nur 40 Minuten war die Bürgerversammlung zur Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gewerbegebiet Bosenberg beendet. Damit stand fest: Das einstmals heiße Eisen ist mit den neuen Planungen deutlich abgekühlt. Es gab kaum Diskussionsbedarf. Die Stadtplaner Markus Gantefort und Dorothea Sachs hatten das Konzept am Montagabend im Gasthaus Pelmke vorgestellt.

Selbst Frank Viehfeger, der als Vorsitzender des Stadtplanungs- und Bauausschusses die Versammlung leitete, zeigte sich erleichtert: „Wenn es so ruhig läuft, komme ich öfter nach Vorhelm.“

Das Thema Bosenberg sei vor Jahren mit der Planung der Ansiedlung einer Biogasanlage brisant gewesen, wie Markus Ganterfort zurückblickte. „Es war vor zehn Jahren, als das Zementwerk schloss“, erinnerte er. Seitdem wurde die Fläche nicht mehr genutzt. Das soll sich ändern, auch weil es seit 2014 einen neuen Regionalplan Münsterland gibt, der die Nutzung für Gewerbe und Industrie vorsieht.

Am 9. Februar hatte die Gewerbepark Bosenberg GmbH den Antrag gestellt, Gewerbebetriebe des Handwerks und Büros anzusiedeln. Seitdem wurden ein neuer Bebauungsplan und ein Flächennutzungsplan beschlossen, was Projektentwicklerin Dorothea Sachs vorstellte. Die beiden Planverfahren beziehen sich auf die Fläche zwischen den ehemaligen Verwaltungsgebäuden und den Silos. „Es ist bis heute eine weiße Fläche“, so Dorothea Sachs.

In den Planungen sind drei notwendige Regenrückhaltebecken vorgesehen, die zum Teil schon angelegt sind. Ein Altlastengutachten ergab keine nutzungsspezifische Verunreinigungen. Lediglich im Bereich der alten Lkw-Wartung und der Tankstelle können gegebenenfalls Verunreinigungen auftreten. Das Gelände umfasst 33 040 Quadratmeter, davon entfallen 26 000 Quadratmeter auf Gebäude, Lagerplätze und Zuwegung. Die restlichen Bereiche sind Grünflächen. In der Planung ist die Nutzung der alten Gebäude vorgesehen, für die es auch Interessierte gibt. Der Bestand bleibt also unverändert, inklusive der Grünflächen.

Auch das Lärmgutachten für den Bereich Alte Ladestraße und Am Bosenberg, vorgetragen von Stefanie Fleischmann vom Ahauser Büro Uppenkamp und Partner, gab bei den über 20 Bürgern keinen Anlass zur Kritik. Es können aber in den kommenden zwei Wochen noch Eingaben eingereicht werden.