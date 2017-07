Von Dierk Hartleb

Die VHS-Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ führt auch Afrikaner zusammen. So geschehen am Montagabend im Forum der Volksbank, die sich als Gastgeber für einen Prominenten aus Halle zur Verfügung stellte. Der heißt Karamba Diaby, ist gebürtig aus dem Senegal und vertritt die SPD im Deutschen Bundestag, seitdem er sich 2013 in seinem Kreisverband in Halle an der Saale gegen einen parteiinternen Mitbewerber durchgesetzt hat. Seine Lebensgeschichte hat der Mittfünfziger, der schon mit sieben Jahren Vollwaise wurde, in einer Biografie niedergelegt. In den beiden Ostafrikanern John Mponda und Nkwabi Nghansamala, die derzeit Schüler vieler Schulen das Trommeln und die Pantomime lehren, hatte der Westafrikaner Diaby zwei unermüdliche Propagandisten für sein Buch mit dem leicht ironisch-süffisanten Titel „Mit Karamba in den Bundestag“.

Warum sich Diaby für die Sozialdemokratie entschied, nachdem er beschlossen hatte, sich politisch zu engagieren, begründete er in seinem Vortrag mit einem Zitat von Willy Brandt, der in einer Rede am 15. September 1992 auf einem Kongress der Sozialistischen Internationale in Berlin gesagt hat: „Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt euch auf eure Kraft und darauf, das jede Zeit eigene Antworten will und man auf der Höhe der Zeit zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ Nach seinem Eintritt in die SPD in Halle an der Saale sei er bereits in der ersten Ortsvereinssitzung im Februar 2008 angesprochen worden, ob er nicht in die für die SPD kandidieren wolle. „Spätestens beim dritten Mal sagte ich ja“, erinnert sich Diaby in seinen Biografie.

Eigentlich befindet sich Diaby schon im Wahlkampfmodus. Aber weil VHS-Leiter Rudolf Blauth ihn bereits sechs Monate vor Erscheinen seines Buches wegen einer Lesung angefragt hatte, habe er diesen Termin als einzigen außerhalb seines Wahlkreises gerne angenommen.

Im Ehrenbürger und Altbürgermeister Horst Jaunich, der den hiesigen Wahlkreis 22 Jahre für die SPD im Bundestag vertrat, fand Diaby einen verständnisvollen Zuhörer, der sich nach eigenem Bekunden einmal das Recht herausgenommen hat, gegen die Fraktionslinie zu stimmen, als es um die Verschärfung des Asylrechtes gegangen sei. Für Diaby gibt es nicht einen Fraktionszwang, sondern einen Koalitionszwang. Dem habe sich die SPD bei der Abstimmung über die Ehe für alle am vergangenen Freitag bewusst entzogen.