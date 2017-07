Ein 36-jähriger Radfahrer bog von der Porschestraße kommend nach links auf die Kruppstraße ein, um in Richtung Beckumer Straße weiterzufahren. Ihm gegenüber stand nach Polizeiangaben ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Nachdem er offenbar auf sein Vorrangrecht verzichtete, setzte der Radfahrer zum Linksabbiegen an. Nachdem der Radfahrer den Abbiegevorgang fast beendet hatte, fuhr der Pkw unvermittelt an und bog seinerseits von der Porschestraße kommend nach rechts in Richtung Beckumer Straße ein.

Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst, stürzte zu Boden und verletzte sich. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Beckumer Straße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen weißen oder silbernen Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen EU-TK 6?0? handeln. Er müsste vorne links und an der Windschutzscheibe beschädigt sein. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50.