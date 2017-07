Die Villa Steimann an der Robert-Koch-Straße bekommt neue Mieter: eine Wohngruppe der „1-2-GO! Klinische Jugendhilfe“. In ihr werden Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen betreut.

Von Sabine Tegeler

Psychische Krankheiten kennen kein Alter. Es gibt Kinder, die schon in ihren jungen Jahren unter Depressionen leiden. Es gibt Jugendliche, die – noch nicht mal 18 Jahre alt – bereits eine Psychose haben. Ja, es gibt Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer seelischen Erkrankung Monate oder gar Jahre in Kliniken verbringen.

Wie kommen diese jungen Menschen, wenn sie nach Klinikaufenthalten stabilisiert sind, wieder in ein Alltagsleben zurück?

Zum Beispiel durch die „1-2-GO! Klinische Jugendhilfe“. Diese Einrichtung, entstanden aus dem Klinikzentrum Walstedde, nimmt Kinder und Jugendliche in Wohngruppen auf. Und eine solche wird es ab Oktober auch in Ahlen geben. In der Villa Steimann an der Robert-Koch-Straße.

Das auffällige Haus aus Sichtbeton im modernen Stil der 1960er Jahre steht seit einigen Jahren leer. Einst bot es der Familie des Chefarztes Dr. Rudolf Steimann mit sechs Kindern Platz. Für eine Wohngruppe mit sieben Jugendlichen ist dieses Haus dementsprechend ein Geschenk, wie „1-2-GO!“-Geschäftsführer Dr. Kahlid Murafi bei der Vorstellung am Dienstagabend betont. Für zehn Jahre hat die Klinische Jugendhilfe das Gebäude gemietet, zurzeit wird es – exakt nach den Vorgaben des Denkmalschutzes – hergerichtet und renoviert.

Sieben junge Menschen im Alter von zwölf bis 18 Jahren sollen hier ein Zuhause finden. Sie kommen aus ganz Deutschland und werden von sieben Mitarbeitern betreut: „Ein Schlüssel eins zu eins“, erklärt Peter Frank, Koordinator Westfalen bei „1-2-GO!“. Tag und Nacht sind die Mitarbeiter unter der Gruppenleitung von Kirsten Riering für die Jugendlichen da.

„Wir folgen einem Stufenmodell“, gibt Dr. Khalid Murafi, der auch Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Walstedde ist, einen Einblick in die Hintergründe seiner Arbeit: In der Klinik werden die Jugendlichen behandelt mit dem Ziel ihre „Jugendhilfefähigkeit“ herzustellen, also sie so zu stabilisieren, dass sie in einer Wohngruppe leben können: „Denn es ist nicht unser Ziel, dass die Kinder in Kliniken versauern.“ Sei die Jugendhilfefähigkeit hergestellt, kommen die Jugendlichen in die Wohngruppe, in der sie weiter ambulant psychiatrisch und psychotherapeutisch begleitet werden.

In ihrer Wohngemeinschaft mit den Bezugspersonen bekommen die Mädchen und Jungen dann wieder eine Tagesstruktur, es gehe um Lebens- und Alltagsnähe. Darum, dass auch sie wieder unbefangen in die Stadt zum Eisessen gehen können. „Deswegen ist der Standort hier für uns auch interessant – er bietet eine gute Anbindung an die Schulen, Nachbarschaft und Kirchengemeinden“, erklärt Murafi, dass die Schützlinge sich nach einer gewissen Zeit in einen ganz normalen, dem Alter entsprechenden Alltag mit Unterricht, Sport, Vereinsleben und Freunden einfinden können. „Es geht darum, ein ganz praktisches Leben aufzubauen. Selber kochen, selber einkaufen...“, fügt Kirsten Riering an.

Ziel sei, dass die jungen Menschen später ein eigenständiges Leben führen können – entweder in einer eigenen Wohnung oder auch wieder bei den Eltern, wie Gisela Bohm ausführt.

Die Geschäfts- und Einrichtungsleiterin bei „1-2-GO!“ ist am Dienstagabend auch da, um gemeinsam mit dem Team die Nachbarn über die Pläne zu informieren. Und um etwaige Vorbehalte auszuräumen. Denn die gibt es, das haben die Jugendhelfer schon bei dem Aufbau ihrer Wohngruppen in Aachen, in Hessen und auch in Hamm erfahren. „Die Familien in der Nachbarschaft haben am Anfang vielleicht Sorge um die eigenen Kindern. Deswegen ist es wichtig für uns, aufzuklären. Darüber, dass wir verantwortungsvoll und intensiv betreuen“, so Gisela Bohm. Letztendlich fänden es wohl alle gut, wenn sich um psychisch kranke Jugendliche gekümmert wird. Durch Offenheit seien bislang alle Vorbehalte schnell beseitigt worden.

Mit der Informationsveranstaltung am Dienstag und bei einem Tag der offenen Tür will das Team das auch an seinem neuen Standort in Ahlen schaffen.